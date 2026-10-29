Grupo Klu lanzó Klu Advance, una solución de financiamiento diseñada para que las empresas accedan a recursos económicos con base en el comportamiento de sus ventas.

La herramienta busca atender necesidades de liquidez, capital de trabajo y oportunidades de crecimiento sin comprometer la operación cotidiana de los negocios.

El esquema permite que los pagos se ajusten a la actividad comercial de cada empresa, mediante la aplicación automática de una parte de las ventas diarias al financiamiento. Además, establece un límite máximo de cobranza por día, con el propósito de ayudar a proteger el flujo de efectivo destinado a las operaciones.

Klu Advance ajusta los pagos al comportamiento de las ventas empresariales

La solución de Grupo Klu está dirigida a empresas que necesitan capital para cubrir requerimientos inmediatos, mantener sus operaciones o aprovechar oportunidades de expansión. Su mecanismo vincula la cobranza con el desempeño comercial, en lugar de establecer pagos ajenos al movimiento diario de las ventas.

De acuerdo con la información de la compañía, las empresas pueden recibir una propuesta de financiamiento en menos de 48 horas y acceder a los recursos en un plazo de hasta cinco días. Estos tiempos buscan facilitar el acceso al capital cuando los negocios enfrentan necesidades de liquidez.

José A. Toussaint, Chief Commercial Officer de Grupo Klu, explicó que el producto fue diseñado para responder a las necesidades financieras de las empresas sin perder de vista su operación cotidiana.

Grupo Klu lanza Klu Advance, financiamiento ligado a las ventas empresariales (Cortesía )

Grupo Klu amplía sus soluciones de gestión financiera empresarial

Grupo Klu es una empresa de tecnología financiera especializada en soluciones integradas para la gestión financiera corporativa. Su oferta utiliza tecnología propia y modular para atender distintas necesidades de las compañías.

Entre sus áreas de operación se encuentran los pagos, la adquisición de pagos, la tesorería, el financiamiento, las operaciones transfronterizas y los beneficios corporativos.

Con Klu Advance, la compañía incorpora una alternativa de financiamiento vinculada al comportamiento de las ventas, enfocada en ofrecer recursos para el capital de trabajo y las necesidades operativas de las empresas.

La herramienta contempla pagos relacionados con la actividad comercial y un límite diario de cobranza, dos elementos con los que busca acompañar el flujo de efectivo de los negocios mientras utilizan los recursos para sostener sus operaciones o impulsar su crecimiento.