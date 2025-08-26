Se dio a conocer el fraude de Grupo Financiero Pacheco en Chihuahua y Sinaloa; al día de hoy lunes 25 de agosto hay más de 150 denuncias, buscan ficha roja para responsables y esto es lo que se sabe del caso.

De momento, la Fiscalía del Distrito Sur de Chihuahua identificó a 5 presuntos responsables detrás del fraude de Grupo Financiero Pacheco, entre ellos los hermanos Bryan y Kevin P., desaparecidos desde el miércoles 13 de agosto.

Dichos hermanos presumían lujos que habrían obtenido de más de mil 600 víctimas, como declaró la gerente del Grupo Financiero Pacheco, quien estaría colaborando con las autoridades de Chihuahua, en donde se lleva el caso.

Grupo Financiero Pacheco: Fraude suma más de 150 denuncias y asciende a 300 millones de pesos

Fue el martes 19 de agosto que se destapó el fraude millonario de Grupo Financiero Pacheco, cuya cifra asciende al robo de 300 millones de pesos y mil 610 inversionistas, aunque hoy lunes 25 de agosto suman 154 denuncias.

Acorde con las denuncias, fue desde mediados de agosto que los responsables de Grupo Financiero Pacheco no daban respuesta y tras acudir a sus oficinas el día martes 19 la encontraron sin empleados.

La gerente de Grupo Financiero Pacheco, Areli González, confirmó que está colaborando con las autoridades, a quienes señaló que para el miércoles les dejaron de contestar.

Añadió que su última comunicación fue para el pago de septiembre que estaba retrasado, como mencionó la gerente a El Sol de Parral, sin embargo, los responsables de Grupo Financiero Pacheco los bloquearon tras dicha conversación.

Los trabajadores descartaron estar involucrados en el fraude que era Grupo Financiero Pacheco, organismo que no estaba registrado ante la Condusef (Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros).

Igualmente señalaron que Grupo Financiero Pacheco no dejó de pagar a sus inversionistas hasta este mes, sin embargo, la fiscalía señala que operaba bajo el esquema ponzi, con un gancho de inversión con altos rendimientos.

Grupo Financiero Pacheco fraude: Víctimas saquearon oficinas (Captura de pantalla)

Grupo Financiero Pacheco: Lo que se sabe de los responsables del fraude en Chihuahua y Sinaloa

Acorde con la gerente, lo último que supieron de Bryan y Kevin Pacheco, es que fueron vistos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), por lo que habrían huido previo a destaparse fraude de Grupo Financiero Pacheco.

Ellos han sido señalados por las autoridades como los principales responsables del fraude en Grupo Financiero Pacheco, quienes ostentaban lujos en sus redes sociales, del dinero de sus presuntos socios inversionistas.

Se sabe que regalaban dinero (como señala Kevin en su Instagram) y eran vistos con automóviles de lujo, sin embargo, un año antes de fundar Grupo Financiero Pacheco, Bryan se dedicaba a las apuestas deportivas.

Sobre sus tres colaboradores no se tiene información, sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua declaró que ya trabajan para que la Interpol emita la ficha roja de búsqueda a nivel internacional.

Al momento, la fiscalía y autoridades de Chihuahua ofrecieron a las víctimas del fraude de Grupo Financiero Pacheco asesoría legal para saber cómo proceder; se han presentado al menos 310 víctimas.