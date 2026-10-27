La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz se reunirá con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para analizar las acciones a desplegar para reforzar la seguridad.

“He tenido comunicación con el secretario Harfuch donde quedamos de reunirnos en los próximos días” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Así lo adelantó la presidenta municipal, quien declaró que se mantiene en constante comunicación con el funcionario federal y será en próximos días cuando se lleve a cabo el encuentro.

Cabe destacar que tras el asesinato de una joven en una taquería, Grecia Quiroz hizo un llamado a Omar Garcia Harfuch para poner en marcha acciones que permitan reforzar la seguridad en Uruapan.

Grecia Quiroz anuncia reunión con García Harfuch

La noche del sábado 24 de octubre de 2026, sujetos armados asesinaron durante un ataque directo a Dania Rojas, joven de 28 años de edad que estaba atendiendo una taquería en Uruapan, Michoacán.

Debido a los hechos, la alcaldesa de la demarcación, Grecia Quiroz lamentó lo ocurrido y resaltó que estableció comunicación con Omar García Harfuch con el objetivo de informarle de lo acontecido.

De la misma forma, la presidenta municipal sostuvo que le pidió al secretario de Seguridad federal, que se refuercen los trabajos de seguridad y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

“He tenido alguna comunicación con el secretario Harfuch donde quedamos de reunirnos en los próximos días para ver qué estrategia podemos implementar o reforzar aún más el municipio” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

En seguimiento al caso, Grecia Quiroz reveló que durante los próximos días sostendrá un encuentro con Omar García Harfuch, en busca de revisar las estrategias a seguir en Uruapan.

Lo anterior a pesar de que reconoció la inversión federal para el municipio que recordó, ha servido para entre otras cosas, instalar un cuartel para la Policía Municipal.

Grecia Quiroz (Grecia Quiroz)

Grecia Quiroz solicitó refuerzo de seguridad por asesinato de Dania

Hombres armados hasta el momento no identificados atacaron a balazos un local de comida en la calle Venustiano Carranza de la colonia Los Pinos, al poniente de Uruapan, Michoacán.

Dania R. G., de 28 años de edad, recibió un disparo en la cabeza y falleció la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 mientras recibía atención médica en un hospital local.

En el lugar resultó herida de gravedad otra mujer, mientras que dos niñas pequeñas sufrieron lesiones menores tras caer al suelo durante las detonaciones, donde peritos recolectaron al menos ocho casquillos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán procesaron la escena e iniciaron la carpeta de investigación, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas o el móvil del homicidio.