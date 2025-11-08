La viuda de Calos Manzo, Grecia Quiroz, junto a otros funcionarios de Uruapan, se encuentran bajo amenaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalaron medios de comunicación.

De acuerdo con Imagen Televisión, los funcionarios recibieron mensajes amenazantes vía WhatsApp firmados por R1, el R2, R15 y La Gorda, líderes del CJNG, un día antes de la toma de protesta de Grecia Quiroz.

En medio de las amenazas contra Grecia Quiroz y funcionarios de Uruapan, a la alcaldesa le fue asignado un cuerpo de seguridad conformado por autoridades del gobierno federal.

¿Quién fue Carlos Manzo? Alcalde de Uruapan asesinado a balazos (Pedro Anza / Pedro Anza)

Lista de funcionarios de Uruapan bajo amenazas del CJNG

En días pasados, el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla reconoció sentir miedo por encabezar la lista de funcionarios amenazados por el CJNG, como citó Nacho Lozano al informar situación de Grecia Quiroz.

Aunque Carlos Bautista Tafolla informó que ya cuenta con seguridad, sostuvo que el problema no es tener escoltas, sino que estos actúen ante casos como el de Carlos Manzo.

No nos han apoyado a todos (funcionarios). A mi si ya me apoyaron [...] Manzo traía 26 y así le dieron, esto ya no es un tema de cuantos escoltas traes"

En la lista de diputados amenazados en Michoacán por el crimen organizado, algunos parte del Movimiento del Sombrero de Carlos Manzo, figuran los siguientes nombres:

Carlos Bautista Tafolla (diputado independiente) Víctor Manríquez (diputado de Movimiento Ciudadano) Guillermo Valencia (diputado del PRI)

Otros nombres de funcionarios amenazados en Michoacán son:

Víctor de la Cruz Esteban Constantino Guadalupe Arias Arturo Ramírez Roberto Carlos Ávila Vicente García Arturo Galván Luis Manuel Magaña Rosa Alejandra Edgar García Sara Villanueva Emilio Cuadras Mariana Eduardo Olegario Yesenia Alejandra Vicentillo Rodolfo de alumbrado público Nicolás de obras públicas Roberto López