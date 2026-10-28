La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, respaldará la realización de Duranyorkers, un encuentro gratuito que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el Parque La Esperanza.

La iniciativa, impulsada por la sociedad civil, busca reconocer a duranguenses que han destacado en distintos ámbitos e inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sus metas.

Durante la presentación, el empresario duranguense Danielo Hernández y Verónica Fragoso, comunicadora y directora de la publicación impresa y digital Duranyork, dieron a conocer el programa de actividades, que estará abierto al público sin costo.

Duranyorkers reunirá a Marlene Favela, Rafael Jaime y Gohan Rodríguez en Gómez Palacio

Uno de los momentos centrales de la jornada será la conferencia magistral de Rafael Jaime, deportista invidente que alcanzó la cima del monte Everest y ha participado en maratones nacionales e internacionales. Su trayectoria será parte de las historias de perseverancia y superación que se compartirán con los asistentes.

Durante la presentación, Betzabé Martínez estuvo acompañada por los organizadores y por Gohan Rodríguez, boxeador y campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La alcaldesa destacó la importancia de generar espacios donde la ciudadanía pueda conocer las experiencias de personas que han sobresalido en el deporte, el arte, la cultura y el ámbito profesional.

Además, señaló que compartir estas historias permite mostrar a niñas, niños y jóvenes que sus capacidades pueden convertirse en oportunidades de desarrollo. Como ejemplo, mencionó a menores con autismo que han encontrado en disciplinas como la robótica una forma de desarrollar sus habilidades y demostrar su talento.

Martínez Arango sostuvo que Duranyorkers busca fortalecer la confianza, despertar vocaciones y acercar referentes de éxito a la comunidad, para que las nuevas generaciones encuentren inspiración en personas que han construido sus trayectorias mediante el esfuerzo y la determinación.

Duranyorkers llegará a Gómez Palacio con Marlene Favela y Rafael Jaime (Cortesía)

LALA y SIMSA destacan como ejemplos de crecimiento empresarial en La Laguna

Betzabé Martínez también destacó la trayectoria de empresas como LALA y SIMSA, surgidas en la región de La Laguna y consolidadas como referentes nacionales e internacionales. Señaló que sus historias muestran cómo el trabajo, los sueños y el acompañamiento social pueden contribuir al desarrollo de proyectos de gran alcance.

La alcaldesa expresó que reunir el talento de Durango puede abrir nuevas oportunidades para la entidad y fortalecer la colaboración entre sus habitantes. En ese sentido, consideró que iniciativas como Duranyorkers permiten visibilizar las capacidades locales y reconocer a quienes contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

Entre las personalidades invitadas a esta edición se encuentran la actriz duranguense Marlene Favela, el alpinista Rafael Jaime, el grupo Caballeros del Plan G y el boxeador Gohan Rodríguez, quienes compartirán sus experiencias y trayectorias con el público.

Los organizadores señalaron que el encuentro es resultado de la colaboración entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal. Además de reconocer a figuras destacadas, Duranyorkers contempla abrir espacios para nuevos talentos, con el propósito de dar visibilidad a quienes comienzan a sobresalir y permitir que sus historias también inspiren a otras personas.