Como parte de las estrategias del gobernador Javier May Rodríguez, el gobierno de Tabasco ha invertido más de 215.1 millones de pesos en el programa Crédito Ganadero a la Palabra, con el fin de beneficiar a productoras y productores pecuarios.

El subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadero, Joaquín Alejandro Ligonio señaló que se han entregado 783 sementales, convirtiendo al estado en un referente nacional.

“El Gobierno del Pueblo es el que mayor inversión realiza en todo el país, y es referente nacional en programas productivos” Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadero

Tabasco fomenta la producción ganadera

Durante la conferencia matutina del gobernador, Alejandro Ligonio destacó que actualmente se han entregado 73 paquetes con una inversión de 19.7 millones de pesos, solamente en Comalcalco.

El gobierno de Tabasco ha entregado 783 paquetes en beneficio de las y los productores (Cortesía)

Asimismo, recordó que el Crédito Ganadero a la Palabra consiste en entregar 10 novillonas y un semental a cada productor, por lo que se han entregado en total:

7 mil 830 novillonas

783 sementales

Por otra parte, dio a conocer que se han registrado 70 nacimientos: 40 hembras y 30 machos, al mismo tiempo que decenas de novillonas están preñadas.

En el evento, hizo una invitación a las y los ganaderos de Tabasco para acudir a la Secretaría de Agropecuario y Pesca (SEDAP) para que obtengan su credencial del padrón ganadero.

Ganado de Tabasco cumple con las reglas sanitarias

El funcionario detalló que se han inoculado 34 mil 990 bovinos en Huimanguillo y 2 mil 734 en Jalpa de Méndez, destacando que en las pruebas cervicales comparativas han resultado negativas a tuberculosis.

“Es decir, seguimos manteniendo una muy buena sanidad en Tabasco, y estamos seguros de que se va a recuperar el estatus sanitario de la zona A, porque eso es lo que el Gobernador Javier May ha encomendado, y trabajamos arduamente para que esta meta se logre” Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadero

Además, señaló que se abrirá la ventanilla para barrido sanitario, informando que los productores no tendrán que asistir a la ventanilla SINIIGA, pues la Confederación Nacional Ganadera y técnicos colocarán los aretes a los animales.

Alejandro Ligonio mencionó que visitó lo que será el nuevo punto de verificación sanitaria en Cosamaloapan, Veracruz, que ayudará mucho a desahogar la carga de jaulas en Paralelo 18, detallando que la SENASICA analiza las jaulas y transportes para el Paralelo 18, el cual contará con tres embarcaderos.

Finalmente, el funcionario hizo una invitación a la Muestra Mexicana del Cebú, la cual se llevará a cabo el 1 de noviembre, donde se exhibirá lo mejor de la ganadería nacional.