El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que se avanza en el proyecto “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”, el cual ha tenido una inversión de mil 622 millones de pesos.

Senderos Seguros beneficia a más de 6.4 millones de personas

Los Senderos Seguros abarcan 562 kilómetros en 23 municipios del Estado de México, Michoacán y Sonora, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y equidad de género.

La SICT explicó que estos proyectos se comenzaron a desarrollar en el 2025 en Sonora y en el Estado de México, mientras que en el 2026 continuarán los trabajos en el Estado de México y Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Senderos Seguros transforma espacios públicos con iluminación y murales (Cortesía)

De acuerdo con la dependencia, para el 2025 se implementaron senderos seguros en San Luis Río Colorado, Sonora, con una inversión de 100 millones de pesos en 40 kilómetros.

Mientras que en el Estado de México, como parte del Plan del Oriente, se realizaron 200 kilómetros con una inversión de 600 millones de pesos, para municipios de:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

La Paz

Texcoco

Tlalnepantla

Valle de Chalco

La SICT aseguró que la meta para el Edomex es sumar una longitud de 300 kilómetros con una inversión de 900 millones de pesos.

Por su parte, en Michoacán, el programa se implementará en los municipios de Coeneo y Tzintzuntzan, con una inversión de 22 millones de pesos para 22 km.

Asimismo, se explicó que con los 10 Senderos Seguros en el Edomex y el Sendero Seguro de Sonora, se beneficia a más de 6 millones 400 mil habitantes de ambas regiones, con espacios adecuados con iluminación con tecnología LED, adecuación, murales artísticos y mejoramiento de banquetas.

Con esta estrategia, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar espacios seguros para que todas las personas puedan caminar tranquilas y regresar seguras a casa.