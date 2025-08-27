El gobierno de León, encabezado por Ale Gutiérrez, entregó 400 Becas de Corresponsabilidad Social a jóvenes leoneses, mediante el director general de Desarrollo Social, Miguel Ángel Bosques.

El programa busca fortalecer proyectos que generen un impacto positivo en el tejido social de la ciudad.

Modalidades de las Becas de Corresponsabilidad Social

La inversión histórica de más de 6 millones de pesos para las Becas de Corresponsabilidad Social permitirá que cada beneficiario reciba 15 mil pesos en tres pagos mensuales.

Las becas se distribuyen en tres modalidades:

300 para Proyectos Sociales. 100 para Voces de Cambio. 20 para Talento Artístico, Cultural y Creativo.

Becas de Corresponsabilidad Social: formación y retorno social

Salvador Toledo, director del IMJU León, destacó que las Becas de Corresponsabilidad Social fomentan la construcción de identidad y futuro en los jóvenes.

Los programas buscan que los beneficiarios retribuyan a la comunidad, fortaleciendo la disciplina, creatividad y compromiso social en distintos ámbitos.

Al respecto, jóvenes como Alexa, promotora del skateboarding, resaltan que la beca les permite compartir su experiencia y consolidar proyectos de desarrollo personal y colectivo.