El Gobierno del Estado de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, informó que se localizaron 9 personas más, que se suman a las 22 previamente encontradas, alcanzando un total de 31 personas localizadas tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias.

De acuerdo con el reporte actualizado al corte de las 17:00 horas del 17 de octubre, el número de personas no localizadas se redujo a 20, mientras continúan las labores de búsqueda y atención en las zonas afectadas.

Gobierno del Estado mantiene traslados y apoyo a familias afectadas

Hasta el momento, se han realizado 239 traslados médicos, con 194 personas atendidas en servicios de primer nivel y 45 hospitalizadas. La cifra de personas fallecidas se mantiene en 22.

En apoyo a las comunidades, se ha desplegado una amplia estrategia logística que ha permitido la entrega de 52,867 despensas. De ellas, 38,114 fueron distribuidas por vía terrestre y 14,753 mediante puentes aéreos hacia zonas de difícil acceso.

Autoridades estatales y federales mantienen el despliegue de apoyo aéreo en Hidalgo. (Cortesía )

Asimismo, continúan las labores de rehabilitación de caminos con el trabajo constante de 159 máquinas. Gracias a ello, se ha logrado la apertura total de 29 caminos y la apertura parcial de 122, lo que ha facilitado el ingreso del personal de emergencia y la entrega de ayuda humanitaria.

El Gobierno de Hidalgo reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con los gobiernos federal y municipales, con el objetivo de garantizar la recuperación integral de las comunidades afectadas y restablecer la normalidad lo antes posible.