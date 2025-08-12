La Fundación Eva de Camou recibió el distintivo “Palmas de Oro” del Círculo Nacional de Periodistas, por su compromiso con la educación y cultura.

Asimismo, se aplaude el apoyo que brinda a jóvenes en situación vulnerable, con lo que contribuye a construir un México más justo y equitativo.

Raúl Camou, vicepresidente, compartió que este premio motiva a continuar generando oportunidades para que más jóvenes accedan a educación superior y se conviertan en agentes de cambio.

Impacto educativo de Fundación Eva de Camou

Desde 2015, la Fundación Eva de Camou ha entregado más de 100 mil becas en México, con énfasis en Sonora.

Destacan 8 mil 320 becas universitarias , 89 mil meses de inglés en línea , y apoyo a jóvenes indígenas que avanzan académica y laboralmente.

Fundación Eva va por un desarrollo social y cultural en México

Además de becas, la Fundación Eva de Camou promueve:

Talleres.

Campañas de salud visual.

Jornadas de reforestación.

Colaboraciones con instituciones como ITSON y UNICEF.

Ello, ampliando su alcance en la comunidad y fomentando la inclusión.