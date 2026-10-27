El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, participó en la inauguración del Festival de Día de Muertos 2026 en Plaza de Armas, donde se realizó el encendido del altar monumental “Guardianes del Patrimonio”, dedicado a las personas que han contribuido a preservar la cultura y las tradiciones del estado.

El altar rinde homenaje a quienes, mediante sus oficios y conocimientos, han contribuido a construir la identidad queretana. La instalación permanecerá frente al Palacio de Gobierno del 26 de octubre al 6 de noviembre, como parte de las actividades para conmemorar el Día de Muertos.

Altar monumental de Querétaro rinde homenaje a referentes culturales

El altar “Guardianes del Patrimonio” cuenta con 17 nichos dedicados a cocineras tradicionales, artesanos, músicos, escritores, bailarines y portadores de saberes que dejaron una huella en la cultura de Querétaro.

La instalación busca reconocer el legado de estas personas, cuya memoria permanece presente en las familias y comunidades queretanas, así como destacar la importancia de transmitir las tradiciones de generación en generación.

Felifer Macías honra las tradiciones con altar monumental en Querétaro (Cortesía)

El evento fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri, con la presencia de la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega, y otras autoridades, quienes colocaron veladoras en el altar como parte del homenaje a quienes han contribuido a mantener vivo el patrimonio cultural de la entidad.

Con estas actividades, Querétaro conmemora el Día de Muertos mediante una instalación que reconoce a las personas que han forjado sus raíces culturales y cuya contribución forma parte de la identidad del estado.