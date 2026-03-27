La Iniciativa Climática de México (ICM), Voz Experta y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) organizaron el evento “Cerrando la brecha: energía y cambio climático con perspectiva de género”, donde especialistas analizaron los desafíos para integrar la igualdad de género en el sector energético y en la política climática de México.

Durante el encuentro se expuso que la brecha de género continúa presente en empleos relacionados con la transición energética, especialmente en puestos técnicos y de toma de decisiones. Asimismo, advirtieron que, sin políticas específicas, las desigualdades podrían ampliarse en un contexto donde la acción climática exige mayor participación de capacidades.

Expertas proponen acciones para cerrar la brecha de género en el sector energético

Datos presentados en el evento, señalan que, en economías avanzadas, solo el 6% de mujeres ocupadas participa en empleos verdes, frente a 20% de los hombres.

En México, la presencia femenina en el sector energético, tanto convencional como renovable, oscila entre 20 y 25%. Mientras que a nivel global, las mujeres ocupan 32% de los empleos de tiempo completo en energías renovables, su participación baja a 23% en petróleo y gas, y a 25% en energía nuclear.

Expertas urgen igualdad de género en energía y cambio climático (cortesía)

En el panel sobre el sector energético mexicano se destacó que la desigualdad se observa a lo largo de toda la cadena productiva, desde la formación técnica hasta los puestos directivos. Es por ello que las especialistas coinciden en que la inclusión requiere cambios estructurales y medidas concretas. Entre las principales propuestas se planteó:

Fortalecer la regulación y la transparencia para medir la participación de mujeres en el sector

Impulsar la implementación efectiva de instrumentos con enfoque de género

Atender la brecha de talento desde etapas tempranas, antes de la educación universitaria

Asimismo, se propuso generar incentivos para que empresas e instituciones adopten buenas prácticas, como reducir la brecha salarial, ampliar apoyos de cuidados y aumentar la presencia femenina en puestos técnicos y de liderazgo.

Expertas urgen igualdad de género en energía y cambio climático (cortesía)

En otro panel dedicado a la política climática, se habló sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en la legislación y en la implementación de acciones contra el cambio climático.

Representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacaron la importancia de convertir compromisos en acciones concretas, así como garantizar que el financiamiento climático llegue a comunidades y proyectos con participación de mujeres.

Expertas urgen igualdad de género en energía y cambio climático (cortesía)

Las especialistas también señalan que en comunidades rurales y periurbanas muchas mujeres ya impulsan acciones de adaptación climática, aunque enfrentan barreras estructurales y limitaciones presupuestales.

Asimismo, se subrayó la relevancia del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.

Finalmente, se planteó incorporar una perspectiva de cuidados en la política climática, reconociendo el papel que desempeñan las mujeres en la sostenibilidad comunitaria y en la respuesta al cambio climático, con el objetivo de avanzar hacia una transición energética más justa e incluyente.