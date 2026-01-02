La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información (INFOTEC), consolidó durante el 2025 la Escuela Pública de Código (EPC) como una de las principales estrategias del Gobierno de México para el desarrollo de talento digital, beneficiando a 34 mil 404 personas con cursos gratuitos de alta especialización.

Servidores públicos fortalecen capacidades tecnológicas

A través de la EPC, se impartieron capacitaciones en:

Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Lenguajes de programación

Tecnologías en la nube

Todas las capacitaciones han sido dirigidas a personas servidoras públicas, estudiantes y población en general, mediante convocatorias abiertas publicadas en el portal oficial www.epc.gob.mx.

Uno de los ejes principales del programa fue la formación de personal gubernamental, pues durante el 2025, 6 mil 656 personas participaron en los cursos, de los cuales mil 693 obtuvieron certificaciones en Python o Java.

La Escuela Pública de Código impulsa talento, cierra la brecha digital y construye futuro. (Cortesía)

Esta capacitación busca impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas propias dentro de la administración pública, generar ahorros presupuestales y fortalecer los perfiles profesionales del personal que participa en procesos de transformación digital.

Escuela Pública de Código cuenta con cobertura nacional

Gracias a la modalidad en línea con acompañamiento docente, la Escuela Pública de Código logró cobertura en más de mil 200 municipios de las 32 entidades federativas, ampliando el acceso a formación especializada.

Esta oferta educativa también estuvo disponible para estudiantes de Educación Media Superior y Superior, en colaboración con instituciones públicas, permitiéndoles adquirir habilidades digitales sin costo, con certificaciones oficiales, clases en línea, tutorías y retroalimentación personalizada.

Estos conocimientos tienen como objetivo facilitar la inserción laboral de las y los jóvenes en sectores estratégicos como TIC ‘s, automotriz y aeroespacial. Además, se impartieron cursos complementarios de inglés para entrevistas laborales, elaboración de currículum y uso de plataformas profesionales para procesos de selección en empresas globales.

Para la población en general, la EPC representó una alternativa educativa accesible y de calidad, permitiendo actualizar habilidades en desarrollo de software, modelos generativos y programación, tanto en modalidad virtual como presencial.

Las sedes presenciales estuvieron en:

Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Puebla

Zacatecas

Para el 2026, el gobierno de México tiene como objetivo capacitar a más de 11 mil servidores públicos y permitir el acceso a cursos a más de 21 mil personas.

Con estas acciones, la Escuela Pública de Código reafirma el compromiso gubernamental de cerrar la brecha digital, democratizar el conocimiento tecnológico y generar bienestar mediante la formación de talento estratégico para el desarrollo del país.