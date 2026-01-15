La Entidad Mexicana de Acreditación (ema) alcanzó su 27 aniversario consolidada como uno de los organismos técnicos más relevantes en México y América Latina en materia de calidad, seguridad y protección ambiental, al contar con 8 mil 600 acreditaciones vigentes y presencia operativa en 18 países.

La institución, encabezada por el ingeniero Raúl Tornel y Cruz, respalda la evaluación de productos y servicios en sectores estratégicos como:

Construcción

Medio ambiente

Agroalimentario

Salud

Energía

Tecnologías

Ema fortalece la calidad y competitividad de servicios y productos

La principal función de la ema es la acreditación de laboratorios, organismos de certificación y unidades de inspección, los cuales son responsables de verificar que bienes y servicios cumplan con estándares técnicos reconocidos, otorgando certeza y confianza tanto al mercado como al comercio internacional.

Para cumplir con esta labor, la ema cuenta con una estructura integrada por más de 155 colaboradores y un padrón de más de mil 300 evaluadores y expertos activos, quienes participan en procesos de evaluación, seguimiento y mejora continua de los organismos acreditados.

Por otra parte, la Entidad Mexicana de Acreditación mantiene una intensa actividad en capacitación y difusión normativa. Durante el 2025, organizó 28 Jornadas de Normas y Acreditación, que reunieron a más de 3 mil 100 participantes.

Además, realizaron 10 webinars del programa AprendeMA, con una audiencia cercana a 12 mil asistentes, así como 117 cursos especializados de CAPACITema, dirigidos a más de 3 mil usuarios, fortaleciendo la cultura de la calidad y la evaluación de la conformidad en el país.

De igual manera, la ema recibió importantes reconocimientos como la Marca Notoria, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como el distintivo de Empresas Excepcionales en dos categorías. También fue autorizada para promover el sello “Hecho en México”, lo que refuerza su papel como referente de confianza en el ámbito productivo.

La Entidad Mexicana de Acreditación, con 27 años de operación, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la calidad, la competitividad y la confianza, además, impulsa el desarrollo sostenible y facilita el comercio nacional e internacional, posicionándose como un pilar técnico clave para la economía mexicana.