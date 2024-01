Uno de los estados más panistas de la república, Guanajuato, cambia de gobernador. Durante los últimos 33 años los gobernadores han sido emanados del PAN.

Es Guanajuato también uno de los estados más pujantes de México, con una atracción de IED (Inversión Extranjera Directa) por arriba del promedio nacional y una tasa de desempleo por debajo de la nacional. Cierto, también es uno de los estados más azotados por la violencia.

SDPnoticias publica a MetricsMx, quien ante las inminentes elecciones para gobernador, realizó la siguiente encuesta los ciudadanos de Guanajuato.

“Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Guanajuato, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”

Con un 44.5% de la intención del voto está Alma Edwviges Alcaraz Hernández, de “Sigamos haciendo historia en Guanajuato”, de Morena, PT y PVEM, seguida muy de cerca por Libia Dennise García Muñoz Ledo, de “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, del PAN, PRI y PRD con un 41.1%. En un lejano tercer lugar aparece un candidato independiente con un 2.8%, seguido por Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano con el 1.9%. El 6.3% de los entrevistados dijo que no sabe por quien votaría y un 3.4% contestó que no votaría.

Encuesta MetricsMx en Guanajuato (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Para la pregunta: “¿Quién cree usted que gané la elección de este año de gobernador de Guanajuato?”

Las cosas cambian. Pues un 45.9% consideran que ganará Libia Dennise García Muñoz Ledo; mientras que un 37.7% piensan que será Alma Edwviges Alcaraz Hernández. Solo el 3.4% piensan que ganará YulmaRocha Aguilar y un 13% dijo no saber.

Encuesta MetricsMx en Guanajuato (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Cuando se cuestionó: “De entre las siguientes dos candidatas, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Guanajuato?”

Las respuestas fueron las siguientes:

Un 40.9% no lo haría por Libia Dennise García Muñoz Ledo, de “Fuerza y Corazón por Guanajuato”. Un 40.8% tampoco lo haría por Alma Edwviges Alcaraz Hernández, de “Sigamos Haciendo Historia en Guajanuato” (empate técnico de no querencias); un 10.6% no votaría por ninguna de las dos y un 7.7% no sabe por quien nunca votaría.

Encuesta MetricsMx en Guanajuato (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Por último cuando se preguntó: “De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”

El 76.7% de los encuestados consideran que “Ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”. Seguidos de un 11.7% quienes consideran “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”, el 10% “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y el 1.6% contestó que “A mí no me interesa votar”.

Los números en Guanajuato muestran un empate técnico, los cuales pueden cambiar en los meses por venir. Por lo cual MetricsMx a través de SDP Noticias seguirá preguntando a los guanajuatenses sobre su intención del voto.

Encuesta MetricsMx en Guanajuato (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)