Manzanas El Indio presentó su nuevo modelo de negocio con el que impulsará la producción, desarrollo y posicionamiento de la manzana chihuahuense, un cultivo que por décadas ha dado identidad y orgullo a los habitantes del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Con el respaldo de Balam (empresa desarrolladora de agronegocios con presencia nacional) Manzanas El Indio fortaleció su estructura empresarial, integrando a toda la cadena productiva para ampliar la distribución del fruto, cubrir la demanda nacional y preparar su ingreso al mercado de exportación.

Balam y Manzanas El Indio impulsan la competitividad del sector manzanero

Fernando Rentería, director operativo de Manzanas El Indio y representante de la tercera generación familiar al frente de la compañía, destacó la importancia de esta alianza para profesionalizar y modernizar sus procesos.

Desde que estamos acompañados por Balam, nos bajamos del tractor para ponernos frente a una computadora y entender toda la ingeniería financiera que nos ayuda a manejar mejor las huertas, los trabajadores y cada elemento de nuestro trabajo. Fernando Rentería

Balam, empresa con vocación en el desarrollo agroindustrial de OMNi, diseñó el Modelo de Desarrollo Empresarial Ganadero y Agroindustrial (MODE GANA), una metodología que integra planes financieros, operativos, empresariales y tecnológicos para garantizar el crecimiento de productores y agroindustrias.

Manzanas Final El Indio renueva su modelo de negocio en colaboración con Balam. (Cortesía )

El éxito de MODE GANA ya es visible en Chihuahua con Manzanas El Indio, pero también comienza a replicarse en otras regiones del país con distintas cadenas productivas: berries en Puebla, limón persa y meliponicultura en Campeche, así como carne premium con ganaderos chihuahuenses.

Los productores conocen mejor que nadie su tierra y lo que siembran. En lo que podemos ayudarles es en el acompañamiento administrativo y legal, así como en la integración de mejores tecnologías para la refrigeración, almacenaje, distribución y comercialización de sus productos para que logren mejores resultados. Ricardo Paredes, director operativo de Balam

Además, Balam incorpora prácticas ambientales y sociales sostenibles como parte fundamental de la visión de OMNi, integrando tecnología que garantice el uso responsable de los recursos y un desarrollo equilibrado para productores y comunidades.