Diputado de Chihuahua presenta amparo en contra de los nuevos libros de texto de la SEP (Secretaría de Educación Pública) para evitar su distribución en el estado.

A su vez, este no es el primer estado que declara abiertamente estar en contra de los nuevos libros de texto de la SEP, ya que comparten la opinión de la astrónoma Julieta Fierro Gossman, el material educativo no es entendible.

Por otra parte, gobernadores de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga , han defendido los nuevos libros de texto de la SEP a pesar de los errores señalados por catedráticos.

En Chihuahua presentan amparo contra nuevos libros de texto de la SEP

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas presentó un amparo (en compañía de varios padres de familia) para que no se distribuyan los nuevos libros de texto de la SEP en Chihuahua.

De acuerdo con lo comentado en su cuenta de Twitter, presentó dicho amparo ante un juez federal en Ciudad Juarez para que los nuevos libros de texto de la SEP, a los que llamó un “virus ideológico”, no llegaran a las aulas.

A su vez sentenció que agotará todos los medios jurídicos, sociales y políticos para impedir que los nuevos libros de texto de la SEP, que fueron realizados por “un solo funcionario” que es, en sus palabras, “afín a regímenes comunistas y dictadores” , para que adoctrinen a los niños.

Este amparo se deriva en el mandato constitucional (en el artículo 3), en el que se dicta que la educación debe basarse en ciencia y no en un “adoctrinamiento político”, violando además toda la legalidad en su realización, excluyendo a maestros, padres de familia y especialistas.

También destacó que este amparo busca dar legalidad al proceso de no distribuir los libros , no solamente “la decisión personal” que tomó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien decretó que los nuevos libros de texto de la SEP no se distribuirán en la entidad.

Vamos por un mandato judicial para acabar de una vez por todas con el intento de #EducaciónComunista de los nuevos #LibrosDeTexto.



Hoy presenté el recurso de amparo ante un juez federal para que ordene que este virus ideológico no llegue a las aulas de #Chihuahua. pic.twitter.com/HjiImQWwgt — Françisco Şánchez Villegas (@FrankCongress) August 3, 2023

Chihuahua, Guanajuato y Jalisco proceden jurídicamente en contra de los nuevos libros de texto de la SEP

Chihuahua no es el único estado en México que se ha negado a distribuir los nuevos libros de texto de la SEP mediante amparos; se sumó a las demandas de Guanajuato y Jalisco.

En Jalisco, la Unión Nacional de Padres de Familia solicitaron un amparo que fue fallado a su favor, igualmente para que no fueran distribuidos en la entidad, ordenamiento que fue acatado por la SEP estatal.

Mientras que en Guanajuato , las autoridades estatales decidieron no repartirlos hasta tener la autorización jurídica , puesto que el amparo antes mencionado solicitaba la revisión del material educativo acorde con los planes de estudio.

Anteriormente, 30 organizaciones civiles en defensa de la educación de niños y adolescentes también se pronunciaron en contra de los nuevos libros de texto de la SEP, declarando que no cesarán hasta frenar su distribución, ya que se elaboraron al margen de la ciudadanía.