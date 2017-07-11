México.- El empresario Jesús Luján Weckmann, quien tenía relación con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue asesinado este 10 de julio por la mañana en la ciudad jalisciense de Guadalajara.

El asesinato ocurrió a las 10:00 horas cerca del kilómetro 5 de la pista de corredores del bosque. Dos hombres se acercaron al empresario y le dispararon en al menos 4 ocasiones. Una de las balas impactó en el cráneo, apuntan peritajes preliminares. Los implicados habrían sido detenidos horas después, informó la policía local.

La Fiscalía de Chihuahua contaba con una carpeta de investigación contra el empresario, por vínculos con la delincuencia organizada. Sus hermanos trabajaron en la administración del ex priista César Duarte.

Con información de El Informador