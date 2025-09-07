Una fuerte explosión de un transformador dejó 10 personas lesionadas en León, Guanajuato.

Los hechos, que quedaron captados en video, se registraron la tarde del pasado sábado 6 de septiembre en la zona centro de León, en el cruce de las calles Juárez y Reforma.

VIDEO: Explosión de un transformador en León deja 10 personas lesionadas

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que ocurre la explosión de un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en León.

Uno de los videos muestra a personas intentando sofocar las llamas con un extintor, pero al rociarlo se genera la explosión y el derrame de aceite.

Otras grabaciones dan cuenta de algunas de las personas lesionadas, algunas de las cuales tienen la vestimenta rota debido a las quemaduras de primer y segundo grado.

Según los primeros reportes, la explosión dejó un saldo de nueve personas con quemaduras, entre ellas una mujer policía que estaba en funciones al momento del incidente.

La agente de tránsito registró quemaduras en el área de la cabeza, del rostro, en piernas y brazos; su estado de salud se reporta grave, al igual que la de una mujer de 54 años de edad.

Una persona más presentó crisis nerviosa derivado de la explosión, quien fue atendida en el lugar sin requerir ser trasladada a un hospital.

Momento de la explosión de un transformador en la calle Juárez y Reforma, en la zona Centro, donde 8 personas resultaron lesionadas la tarde de ayer sábado.#León pic.twitter.com/GSiFFS5TfG — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) September 7, 2025

¿Qué provocó la explosión de un transformador en León?

De acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades, la causa de la explosión habría sido una sobrecarga en el transformador que habría originado la ruptura de un serpentín interno.

La Secretaría de Seguridad de León indicó que en coordinación con la CFE ya se trabaja en la supervisar de equipos similares en el centro de la ciudad para descartar futuros incidentes.

Vecinos afirman que desde tiempo atrás el transformador ya estaba fallando y que ya habían reportado la situación.

Mientras que la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para fincar responsabilidades.