Leo Montañez, alcalde de Aguascalientes, protagonizó un momento incómodo durante un informe de gobierno al que fue invitado, pues parece que se estaba durmiendo.

En un video que se ha hecho viral, se puede ver a Leo Montañez durmiendo o “cabezeando”, mientras se está dando el informe de otra alcaldesa.

Leo Montañez estaba durmiendo en el informe de Lucero Espinoza Vazquez en Pabellón Arteaga

De acuerdo con el video que fue compartido en redes sociales, Leo Montañez se estaba durmiendo durante el informe de Lucero Espinoza Vazquez en Pabellón Arteaga.

Todo indica que Leo Montañez fue invitado al informe de Lucero Espinoza Vazquez a Pabellón Arteaga, pues ambas figuras públicas militan en el PAN.

Sin embargo, el alcalde de Aguascalientes por un momento le ganó el sueño; aunque despertó casi de manera inmediata; no sin antes ser grabado por otro asistente.

Tras este pequeño desliz, el servidor público comenzó a hablar con las personas a su lado, además de llevarse una mano a la cara, para ya no dormirse.

El video se corta en ese momento, así que no se sabe si el alcalde de Aguascalientes ya no se durmió en el resto del informe de Lucero Espinoza Vazquez.

Se burlan del video de Leo Montañez durmiendo en el informe de Lucero Espinoza Vazquez

Como era de esperarse, las reacciones inundaron el video de Leo Montañez durmiendo en el informe de Lucero Espinoza Vazquez en Pabellón Arteaga.

En general la gente se rió de Leo Montañez durmiendo en el informe, por lo incómodo de la situación, entre otras cosas.

Sin embargo, también hubo algunas personas tratando de “darle explicación” al hecho de que el alcalde de Aguascalientes se estuviera durmiendo en el informe.

Aunque algunos señalan que es cansancio por sus compromisos, otros mencionan que se debe a todas las posadas a las que ha ido el alcalde.

Así que su cuerpo ya no aguantó y encontró ese momento para descansar, a pesar de que estuviera rodeado de personas y en un evento público.