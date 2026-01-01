Eduardo Gaona, diputado federal de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Vivienda, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda digna y al mismo tiempo combatir la gentrificación.

Movimiento Ciudadano se compromete con la vivienda digna

El legislador señaló que el acceso a una vivienda es indispensable para garantizar condiciones adecuadas para la salud, educación, seguridad y trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

Sin embargo, destacó que en varios países el derecho a la vivienda se ha convertido en una aspiración social, pues el alto costo ha propiciado que pocos puedan lograr acceder a una.

“Las presiones del mercado, la especulación inmobiliaria, la falta de planeación urbana sostenible y la desarticulación de políticas públicas de los gobiernos locales han convertido la vivienda en una mercancía más, afectando como siempre a los menos favorecidos” Eduardo Gaona, diputado de MC

Asimismo, subrayó que la gentrificación ha elevado los costos de las viviendas en las principales ciudades como:

Tijuana

Guadalajara

Monterrey

Querétaro

Puebla

Ciudad de México

Ante esta problemática, Eduardo Gaona se ha encargado de impulsar una modificación a la Ley de Vivienda, en la cual se promueven mecanismos y acciones que combaten el fenómeno de la gentrificación, con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a una vivienda adecuada, decorosa y asequible.