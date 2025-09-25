Germán Rufino Contreras, tío del exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras, encabezó una protesta contra el gobierno municipal. Cerca de 60 alumnos de la secundaria “Camarada Profesor Misael Núñez Acosta” y la preparatoria “Compañero José Revueltas”, ubicadas en la colonia Sergio Méndez Arceo, participaron en la manifestación.

El líder social demanda la entrega de programas sociales para los planteles, que serían gestionados por la UPREZ, así como servicios públicos como el suministro de agua potable, a pesar de que la organización ya controla un pozo construido de manera irregular en 2021 con recursos municipales.

Irregularidades en obras del anterior gobierno

El 26 de mayo de 2021, el entonces gobierno de Ecatepec contrató de manera irregular la perforación del pozo en la colonia Méndez Arceo, con un monto de 12 millones de pesos.

Aunque el pozo sigue funcionando bajo la operación de la UPREZ, los dirigentes de la organización exigen al gobierno municipal el suministro de agua potable. La administración actual denunció que los recursos destinados a esta obra fueron desviados, y que el predio donde se construyó no está registrado como propiedad municipal.

UPREZ obligó a los alumnos a participar en marcha

La mayoría de los alumnos participantes son menores de edad. Marcharon hasta el palacio municipal, bloqueando la avenida Juárez, a un costado de la explanada, lo que afectó a cientos de automovilistas.

Los estudiantes declararon que la UPREZ los obliga a asistir a las protestas bajo la amenaza de afectar su desempeño académico, aunque no estén de acuerdo con la manifestación.

Germán Rufino Contreras encabeza protesta contra gobierno actual de Ecatepec con alumnos de secundaria y preparatoria (Cortesía)

Las autoridades municipales recibieron a los inconformes y ofrecieron diálogo para evaluar las demandas presentadas por la UPREZ.

Otras manifestaciones en Ecatepec

Simultáneamente, militantes del Movimiento Antorchista de la colonia La Laguna Chiconautla se manifestaron frente al Puente de Fierro, exigiendo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la prestación de servicios públicos en su comunidad.

Susana García Esparza, exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género durante la administración de Vilchis Contreras, lideró la agrupación en La Laguna, zona invadida por esta organización, donde los lotes fueron vendidos pese a carecer de servicios públicos.

La Laguna Chiconautla es un asentamiento irregular promovido por el Movimiento Antorchista, cuyos líderes vendieron terrenos desde hace décadas sin garantizar infraestructura básica como drenaje, lo que afecta la calidad de vida de miles de familias.