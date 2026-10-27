Un tráiler chocó contra unidades de transporte de carga que mantenían el bloqueo en la México-Toluca a la altura de Ocoyoacac, como una de las carreteras afectadas por el paro que inició un día anterior.

El incendio de gran magnitud logró ser controlado por los bomberos del Estado de México, resultando en tres unidades con afectaciones y dos personas lesionadas.

Tráiler choca en la México-Toluca y provoca incendio

Por el paro de transportistas del 26 de octubre de 2026, algunas unidades mantenían el bloqueo en la carretera México-Toluca, situación que llevó a que un tráiler chocara contra los manifestantes.

Sin embargo, el tráiler tipo Freightliner negro, no solamente provocó una pequeña carambola contra los transportistas que bloqueaban a la altura de Ocoyoacac, sino que también hubo un incendio de gran magnitud.

Choque de tráiler en la México-Toluca provoca incendio. (Especial)

Los reportes apuntan que bomberos acudieron a la zona de forma inmediata y pudieron controlar el incendio tras minutos de estarlo atendiendo.

Asimismo, se informa que en total fueron 3 unidades de tráiler involucradas en el accidente de la México-Toluca, así como dos personas lesionadas, incluyendo el chofer del tráiler de nombre Jhonathan “N” que provocó el incendio.

Se sabe que las personas lesionadas fueron atendidas por equipo médico de Ocoyoacac, pero se desconoce su estado de salud.