El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, cerró el 2025 con la ejecución de 179 obras públicas, respaldadas por una inversión histórica orientada a mejorar la seguridad, movilidad e inclusión social, con especial énfasis en la perspectiva de género y el bienestar de las familias.

Toluca consolida inversión histórica en obra pública durante 2025

Uno de los proyectos más representativos fue la recuperación de espacios públicos seguros, como la calle Independencia en la subdelegación La Crespa–Floresta, donde se llevó a cabo una reconstrucción integral de la vialidad. La intervención incluyó iluminación tipo vela, señalización accesible y refuerzo de la vigilancia, con el objetivo de generar entornos más seguros para mujeres y peatones.

Ricardo Morena ejecutó más de 100 obras en Toluca durante el 2025 (Cortesía)

Asimismo, se concluyó la rehabilitación total de la calle Robert Bosch, una vialidad estratégica para la zona industrial. Las obras contemplaron nueva carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones, balizamiento, señalización vial y la mejora del paradero de autobuses, beneficiando directamente a trabajadoras y trabajadores del sector.

Gracias a esta acciones, parques y calles ahora lucen iluminados, transitables y activos durante todo el día, con personas caminando, ejercitándose o paseando a sus mascotas, reflejo de la apropiación ciudadana del espacio público.

También se llevó a cabo la construcción del Sendero Seguro en Filiberto Navas, que incorpora pasos peatonales, postes de control vehicular y luminarias para garantizar traslados seguros.

A ello se suma la rehabilitación del Parque Cuauhtémoc-Alameda, la instalación de 35 cámaras de videovigilancia en siete delegaciones y la implementación de nueve pasos peatonales inteligentes en vialidades clave del Centro Histórico.

Con estas obras, el alcalde Ricardo Moreno consolida una política pública enfocada en seguridad urbana, movilidad sustentable y calidad de vida, posicionando a Toluca como una capital más cercana, incluyente y pensada para las mujeres y las familias.