El alcalde Ricardo Moreno destacó que con estas actividades se fortalece la sana recreación y la convivencia entre jóvenes, niñas, niños y adultos. Toluca se convirtió en sede del Warning Tour México, una iniciativa de conciertos gratuitos que busca fomentar valores y reconstruir el tejido social a través de la música.

Ricardo Moreno: arte y cultura como motores de transformación

Ricardo Moreno subrayó que, desde el inicio de su administración, el arte y la cultura han sido fundamentales para impulsar la transformación social en el municipio. En este marco, Toluca recibió el Warning Tour México, proyecto que reunió a diversas bandas de rock y metal con el objetivo de promover la unión comunitaria.

La directora general de Bienestar, Rocío Merlos, y el titular de la Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social, Alexis Garciarivas, coincidieron en la relevancia de generar espacios culturales de expresión gratuitos y accesibles para las juventudes.

También agradecieron a los organizadores por elegir la capital mexiquense como una de las paradas de esta gira, que ha recorrido más de 40 ciudades con más de 100 conciertos realizados.

Toluca es sede del Warning Tour México. (Cortesía )

La Plaza González Arratia vibró con las presentaciones de Exousia, Deborah y la banda estadounidense Grave Robber, entre otras agrupaciones con amplia trayectoria internacional y un enfoque de conciencia social. El evento reunió a decenas de jóvenes y familias que disfrutaron de un ambiente seguro, recreativo y comunitario.