El ayuntamiento de Toluca activó oficialmente el Programa Invernal 2025, estrategia que tiene como objetivo proteger a la población ante el descenso de temperaturas. Asimismo, el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida hizo un llamado a las familias para que completen su esquema de vacunación y a reforzar medidas para evitar afectaciones a la salud.

Toluca instala albergue temporal para apoyar a personas en situación de calle

Durante la conferencia La Toluqueña, Moreno Bastida dio a conocer el Operativo Saturno, con el cual se realizarán recorridos por la ciudad para identificar a personas en situación de calle y ofrecer albergue.

Toluca implementa albergue temporal en el Parque Luis Donaldo Colosio para personas en situación de calle (Cortesía)

Este operativo se llevará de la mano de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, es por eso que el coordinador municipal de Protección Civil, Juan Carlos Yáñez, detalló que el albergue estará disponible del 15 de diciembre al 1 de enero del 2026 en el Parque Luis Donaldo Colosio, donde se proporcionará:

Colchonetas

Cobijas

Bebidas calientes

Alimentos

Por otra parte, se informó que la implementación del Operativo Marte para detectar pirotecnia no autorizada, por lo que se realizarán rondines en mercados, calles y puntos de venta tradicionales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los menores, quienes presentan más lesiones en esta temporada.

Durante su mensaje, el funcionario emitió recomendaciones para evitar intoxicaciones por anafres, incendios provocados por instalaciones eléctricas deficientes y riesgos asociados a adornos navideños de mala calidad.

Finalmente, aseguró que los programas como Iglesias Seguras y Tiendas Seguras están en preparación, mientras que la verificación de pipas continúa en el municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad.