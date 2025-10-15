El nombre de Gabriel Weber se viralizó en redes sociales luego de que éste golpeara al administrador del fraccionamiento City Esmeralda en Atizapán, Estado de México.

Gabriel Weber atacó al administrador de City Esmeralda porque éste no le asignó un lugar de estacionamiento.

Por lo que acá te compartimos algunos datos sobre este hombre al que ya apodan ‘Lord City’.

¿Quién es Gabriel Weber?

Gabriel Weber es un residente del fraccionamiento City Esmeralda, ubicado en Lago Garda SN-1, Lago Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Está en la mira por haber golpeado al administrador frente a sus compañeras. Ya lo apodan Lord City.

¿Qué edad tiene Gabriel Weber?

Se desconoce la edad de Gabriel Weber.

¿Quién es la esposa Gabriel Weber?

No hay información personal de Gabriel Weber en redes sociales por lo que actualmente se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Weber?

Se desconoce el signo zodiacal al que Gabriel Weber pertenece.

¿Cuánto hijos tiene Gabriel Weber?

Tras atacar al administrador de City Esmeralda, Gabriel Weber borró sus redes sociales por lo que no se sabe si tiene hijos.

Gabriel Weber elimina sus redes sociales (Instagram)

¿Qué estudió Gabriel Weber?

Se desconoce el grado de estudios de Gabriel Weber.

¿En qué ha trabajado Gabriel Weber?

En su cuenta de Instagram, Gabriel Weber se presentó como piloto de Hard Enduro & Moto ADV, una disciplina de motociclismo extremo.

Así como etiquetó a dos empresas relacionadas con la venta y accesorios de motocicletas, por lo que se cree que actualmente está involucrado en el negocio.

Y es que en la plataforma solía compartir fotografías de sí mismo sobre su vehículo sobre dos ruedas.

Gabriel Weber borra sus redes sociales tras ataque en City Esmeralda (@FierroLaisX / Red Social X)

Gabriel Weber golpea a administrador de City Esmeralda en Atizapán, Estados Unidos

En la red social X, antes llamada Twitter, circula un video de Gabriel Weber agrediendo físicamente al administrador, de nombre desconocido, del fraccionamiento City Esmeralda, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La grabación muestra a Gabriel Weber ingresar sorpresivamente al área administrativa de City Esmeralda, para atacar por la espalda al administrador, quien ese momento tenía los ojos puestos en su computadora.

Gabriel Weber, ahora conocido como Lord City, comienza a empujar al administrador y una vez que éste logra ponerse de pie, le lanza un puñetazo y continúa aventándolo.

El hombre no responde a ninguno de sus golpes, en su lugar, levanta las manos e intenta iniciar un diálogo.

Pero el residente comienza a gritar y le reclama frente a sus compañeras y una vecina que en ese momento se acompañaba de su hijo menor.

Una de las trabajadoras del condominio, toma su celular e intenta llamar a la policía.