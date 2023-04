Para los amantes de los conciertos, obras de teatro, exposiciones de pintura, muestras gastronómicas, danza y demás actividades artísticas, del 24 de marzo al 2 de abril podrán presenciar más de 150 eventos en el Festival Internacional de las Artes Atzán 2023 que en esta ocasión se lleva a cabo en cuatro municipios del Valle de México: Atizapán de Zaragoza -creador del mismo-, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz, por lo que se denomina Edición Intermunicipal.

Para la que sus organizadores ponen a disposición de periodistas, cronistas y público en general su Sala de Prensa Virtual para que puedan acceder a todo el material original de este evento cultural que es el más importante del Estado de México, y que se está convirtiendo en uno de los más atractivos y renombrados del país.

En el sitio https://atizapan.gob.mx/ATZANEWS/login te puedes registrar con estos simples pasos:

Ingresa tu nombre

Número telefónico

Medio de comunicación en el que participas –o bien a título personal-

Escribe la contraseña que tú decidas

Dale clic en “Regístrate”

Una vez que veas un anuncio en el que se lee “Usuario registrado correctamente”, podrás accesar a cada una de las cuatro secciones que se han habilitado para cada municipio participante de las que podrás descargar:

Cartelera

Comunicados

Fotografías

Videos

Reels

Historias para redes sociales

Audios

Pósters digitales

Banners

Otros contenidos

Sala Virtual de Prensa de Atzán 2023 (Cortesía)

Este año, podrás tener cientos de imágenes y videos de artistas como Emmanuel, Ana Bárbara, Mijares, Francisco Céspedes, Fernando de la Mora, Matute, Miranda!, el Ballet de Amalia Hernández, Los Askis y Genitallica entre otros cantantes y bandas.

Además de obras de teatro infantiles y para toda la familia en donde participan grandes actores como Jacqueline Andere, o bien espectáculos internacionales como “Arrival from Sweden. The Music of Abba”, “Legacy Tour: Michael Jackson” y la Compañía Nacional de Danza Alagoz de Turquía con su puesta en escena “Danzas Épicas”.

Si cubres las secciones de cultura, arte y espectáculos para algún medio de comunicación, eres un productor independiente de contenidos, o si como público en general quieres tener imágenes de tu artista favorito, esta plataforma es una excelente herramienta para ello.

¡Checa la cartelera y ve todo lo que puedes descargar!

https://atizapan.gob.mx/pdf/cartelera-atizapan-2023.pdf