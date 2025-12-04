El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, encabezó la megamarcha por la Paz, la Democracia y la Transformación en Toluca, donde más de 10 mil personas asistieron demostrando la unidad ciudadana que hay en la capital mexiquense.

Toluca se convierte en un símbolo de unidad

Esta movilización se realizó desde el Parque Vicente Guerrero hasta el Ayuntamiento de Toluca, donde miles de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores caminaron en un ambiente festivo con banderas, carteles y música.

La megamarcha contó con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. El contingente avanzó gritando consignas y asegurando que Toluca apuesta por la paz y rechaza cualquier hecho de violencia o desestabilización.

Ricardo Moreno se compromete con garantizar un municipio con democracia y unidad comunitaria (Cortesía)

Por su parte, Moreno Bastida, acompañado de liderazgos de Proyecto, destacó que la entidad se ha elegido como la ruta de la organización y esperanza.

Con la megamarcha por la Paz, la Democracia y la Transformación, el gobierno de Toluca reafirma su compromiso por garantizar un municipio con paz y democracia.