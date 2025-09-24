Mario Ariel Juárez Rodríguez, funcionario del Estado de México, ha sido señalado por enriquecimiento ilícito ante la falta de mantenimiento en las carreteras de dicha entidad.

Ariel Juárez se desempeña como director de la Junta de Caminos del Estado de México; sin embargo, residentes de la entidad han denunciado que no hay carretera que no esté en mal estado.

Aquí te compartimos todo lo que sabemos sobre el funcionario del Estado de México, Mario Ariel Juárez Rodríguez como:

¿Quién es Mario Ariel Juárez Rodríguez?

¿Cuántos años tiene Mario Ariel Juárez Rodríguez?

¿Qué signo zodiacal es Mario Ariel Juárez Rodríguez?

¿Mario Ariel Juárez Rodríguez tiene esposa?

¿Mario Ariel Juárez Rodríguez tiene hijos?

¿Qué estudió Mario Ariel Juárez Rodríguez?

¿Cuál es la trayectoria de Mario Ariel Juárez Rodríguez? y más

¿Quién es Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Mario Ariel Juárez Rodriguez se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el Estado de México que ha sido señalado por enriquecimiento ilícito en diversas ocasiones por los artículos de lujo que posee.

¿Cuántos años tiene Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Si bien se conoce la fecha del cumpleaños de Mario Ariel Juárez Rodríguez, no es así con el año de su nacimiento, por lo que se desconoce su edad actual.

¿Qué signo zodiacal es Mario Ariel Juárez Rodríguez?

Debido a que el cumpleaños de Mario Ariel Juárez Rodríguez cumple años el 10 de julio, el funcionario del Estado de México nació bajo el signo zodiacal de Cáncer.

Las personas Cáncer se distinguen por ser sensibles y emocionales; buscan estabilidad y relaciones profundas.

¿Mario Ariel Juárez Rodríguez tiene esposa?

La vida privada de Mario Ariel Juárez Rodríguez ha permanecido privada, por lo que no se sabe si tiene esposa.

¿Mario Ariel Juárez Rodríguez tiene hijos?

Se desconoce asimismo si Mario Ariel Juárez Rodríguez tiene o no hijos.

¿Qué estudió Mario Ariel Juárez Rodríguez?

De acuerdo con su perfil curricular del Congreso de la Unión, Mario Ariel Juárez Rodríguez estudió una licenciatura en Derecho; sin embargo, está trunca.

¿Cuál es la trayectoria de Mario Ariel Juárez Rodríguez? y más

Mario Ariel Juárez Rodríguez se desempeña actualmente como el director de la Junta de Caminos del Estado de México, desde donde se le ha señalado por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, fue señalado por el mismo delito en otras ocasiones, luego de dejarse ver con artículos de lujo.

Mario Ariel Juárez Rodríguez, miembro fundador de Morena, se ha desempeñado como:

Candidato a consejero universitario suplente del STUNAM.

Representante general de casilla por el PT.

Delegado distrital de MORENA.

Comisionado sindical vocal de la Comisión Autónoma de Hacienda del STUNAM.

Integrante de la Convención Nacional Democrática de MORENA.

Secretario de Análisis Estudios y Estadísticas del CEN del STUNAM.

Participación en el XXVI Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

Dirigente sindical de la Red de Trabajadores por la Refundación del STUNAM.

Activista social y dirigente vecinal en Cuautitlán, estado de México.

Integrante de -MORENA Universitarios- en la Comisión de Enlace.

Presidente y tesorero de la asociación de padres de familia en Cuautitlán, estado de México.

Mario Ariel Juárez Rodríguez: Acusan enriquecimiento ilícito desde cargo como funcionario público del Estado de México

Mario Ariel Juárez Rodríguez ha sido señalado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en los diferentes cargos que ha ostentado luego de salir del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.

Juárez Rodríguez es señalado recientemente por la mala condición de las carreteras y vialidades del Estado de México, a pesar de que cuenta con un presupuesto de 3 mil 200 millones 491 mil pesos anuales para el reparo y mantenimiento de éstas.

Asimismo, ha sido señalado por otorgar contratos sospechosos y de adquirir varios inmuebles en la entidad, cuando tenía un salario que no superaba los 40 mil pesos mensuales.