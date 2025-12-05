Autoridades del Estado de México informaron hoy jueves 4 de diciembre la localización de un cuerpo sin vida en un canal ubicado en el municipio de Nextlalpan.

De acuerdo con los reportes, se trata del cuerpo del profesor Olaff Pedraza Vargas -de 33 años de edad- quien se encontraba reportado como desaparecido desde el pasado 18 de noviembre de 2025.

El cuerpo habría sido localizado sobre el mismo sitio donde previamente fue hallado Ernesto Baltazar, sacerdote de 43 años que fue asesinado.

Localizan sin vida a profesor tras 16 días de búsqueda; autoridades investigan conexión con caso Ernesto Baltazar

Este jueves, autoridades del Estado de México informaron la localización de un cuerpo sin vida en un canal de Nextlalpan, el cual coincide con las características físicas del profesor Olaff Pedraza.

El hallazgo tiene lugar tras 16 días de reportada su desaparición, en donde las labores de búsqueda habrían permitido encontrar el vehículo del profesor muy cerca de la zona donde se ubicó su cuerpo.

Olaff Pedraza Vargas (Tomada de FB)

Tras el levantamiento del cuerpo, este fue trasladado al anfiteatro, en donde elementos periciales llevarán a cabo la necropsia de ley.

Esto con la finalidad de determinar las causas de la muerte del profesor Olaff Pedraza; no se detalló si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México sigue una carpeta de investigación por estos hechos, además de que se buscará determinar si existe conexión entre este caso y el del sacerdote Ernesto Baltazar.