En un evento mágico, La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera fusionaron sus estilos en un espectáculo en la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, donde 18 mil asistentes bailaron al ritmo de una mezcla inigualable.

La Vecindad Santanera se presentó ante 18 mil asistentes en la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 (Cortesía )

La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera unen sus estilos

Durante el concierto, La Vecindad Santanera hizo un recorrido virtual a través de la música de barrio, donde combinó el bolero, danzón, cumbia y rock mestizo. Asimismo, ambas agrupaciones celebraron la historia de la música mexicana y pusieron a bailar a los asistentes al ritmo de canciones como:

Perfume de Gardenias

Bomboro Quiñá Quiñá

Pata de Perro, La Boa Pachuco

Lo Pasado Pasado

Popurrí en homenaje a Celia Cruz

Kumbala

Roco, el vocalista de La Maldita Vecindad, destacó el valor de compartir escenario con una de las agrupaciones que por más de cien años ha sido parte de la cultura mexicana.

“La Sonora Santanera ha acompañado a generaciones; todos, en algún momento, hemos bailado una de sus canciones” Roco, el vocalista de La Maldita Vecindad

Sin duda, la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 se ha convertido en una de las ediciones más completas e inolvidables, pues albergó a artistas como La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera en un mismo escenario, para que Toluca viviera una noche mágica entre la cultura de barrio y la elegancia tropical.