En Chimalhuacán señora de la tercera edad supuestamente se roba una planta

Vía redes sociales se realizó una denuncia ciudadana en la página de Facebook conocida como Noticias de Chimalhuacán, donde una señora de la tercera edad se presuntamente se robó una planta.

En la publicación de Facebook que se mencionó como “Servicio a la Comunidad”, esta denuncia anónima dice que una persona de la tercera edad se robó una planta de Maguey que estaba afuera de una casa.

En avenida de los maestros de Chimalhuacán en el Estado de México fue el robo, el denunciante tenía cámaras de seguridad en su casa, por lo que se pudo dar cuenta del robo de la planta que más tarde quiso exponer en redes.

La denuncia comienza con un tono despreocupado, pero al final asegura que no por ser una persona mayor la que cometió el robo se le tiene que perdonar.

La publicación dice lo siguiente:

“Hola a todos, es estúpido mi reporte, ya lo sé. Bueeeno... el día de hoy (26.oct), me robararon una maceta, sobre Av. de los Maestros, es un maguey (foto de mi perfil). Si conocen a la Señora, díganle por favor que: se mamó al llevarse mi plantita, que por favor la cuide mucho y espero, que a ella no se la roben como lo hizo conmigo Enseñemos a nuestros adultos mayores a respetar las cosas, no se trata de una maceta, si no de la acción. Que estén viejitos, no les perdona el robo. No les pongo la foto de cuando tomó la maceta porque sólo se ve su trasero y cuando se la lleva, su espalda. Sale pues, era todo. Gracias por leerme .. si es su jefa o su abuelita y ya les presumió mi maceta, ahora saben de dónde la sacó PD. Doñita, la perdono si me regresa mi plantita, justo allí donde se la “encontró”, por favor.”

#SERVICIOALACOMUNIDAD 🚨🍀| Hola a todos, es estúpido mi reporte, ya lo sé. Bueeeno... el día de hoy (26.oct), me... Posted by Noticias Chimalhuacán on Thursday, October 28, 2021

Publicación de Facebook de denuncia ciudadana anónima en Chimalhuacán

El hurto de la planta de Maguey se hizo el pasado 26 de octubre, pero algunos usuarios de esta página de Facebook no dan crédito del robo porque no hay imágenes como tal del delito, aunque se le explique dentro de la publicación del porqué no están estas imágenes como tal.