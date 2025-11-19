El Gobierno del Estado de México invita a la ciudadanía a participar en el desfile por el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y recordar uno de los movimientos más trascendentes para la transformación social, política y económica del país.

El evento se realizará este 20 de noviembre a las 9:00 horas en la Plaza de los Mártires, en Toluca, donde participarán instituciones de seguridad, escuelas y agrupaciones civiles, con carros temáticos, caballerías y demostraciones deportivas.

Cierres viales en Toluca por el desfile del 20 de noviembre

Debido al desfile, se prevén cierres de calles en el Centro de Toluca y zonas aledañas, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado o considerar rutas alternas.

Los cortes a la circulación iniciarán el miércoles 19 de noviembre a las 19:00 horas y concluirán el jueves 20 a las 15:00 horas. La zona cerrada comprenderá desde avenida Isidro Fabela, en sus cruces con Morelos y Lerdo de Tejada, hasta avenida Quintana Roo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará un operativo especial para apoyar los cierres, agilizar el tránsito y garantizar que el desfile se lleve a cabo en orden.