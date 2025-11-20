Con el objetivo de fortalecer la seguridad y movilidad de más de un millón de habitantes, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, junto a Francisco Quintero Pereda, director general del Centro SICT de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezó el arranque del programa “Senderos Seguros: Camina libre, camina segura”.

Ecatepec refuerza estrategias de seguridad

Este proyecto contempla la instalación de alumbrado LED en 15 senderos seguros, que abarcarán 30 kilómetros de vialidades, con una inversión conjunta de 90 millones de pesos por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Durante el evento de arranque en la avenida Pichardo Pagaza, la presidenta municipal destacó que la Quinta Zona fue priorizada debido a su necesidad de infraestructura urbana.

El programa Senderos Seguros beneficiará a más de millón de habitantes en Ecatepec (Cortesía )

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez, recordando que en esa misma zona se trabaja en la regularización del servicio de agua potable, la rehabilitación de cárcamos, el bacheo y la repavimentación de vialidades.

Por su parte, Francisco Quintero explicó que el programa está orientado a que mujeres, niñas y personas vulnerables puedan caminar con mayor seguridad en las calles de Ecatepec. Además, detalló que los trabajos incluyen:

Postes de 5 y 9 metros, algunos con doble luminaria

Lámparas LED, de mayor potencia y menor consumo

Refuerzo de postes de CFE

Rehabilitación de banquetas dañadas o destruidas

Además, recordó que este año se invertirán 600 millones de pesos en 10 municipios que integran el Plan Oriente, con aportaciones equitativas entre federación, estado y municipios.

Finalmente, el director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, informó que los senderos estarán distribuidos en puntos estratégicos: