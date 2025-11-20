Con el objetivo de fortalecer la seguridad y movilidad de más de un millón de habitantes, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, junto a Francisco Quintero Pereda, director general del Centro SICT de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezó el arranque del programa “Senderos Seguros: Camina libre, camina segura”.
Ecatepec refuerza estrategias de seguridad
Este proyecto contempla la instalación de alumbrado LED en 15 senderos seguros, que abarcarán 30 kilómetros de vialidades, con una inversión conjunta de 90 millones de pesos por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Durante el evento de arranque en la avenida Pichardo Pagaza, la presidenta municipal destacó que la Quinta Zona fue priorizada debido a su necesidad de infraestructura urbana.
Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez, recordando que en esa misma zona se trabaja en la regularización del servicio de agua potable, la rehabilitación de cárcamos, el bacheo y la repavimentación de vialidades.
Por su parte, Francisco Quintero explicó que el programa está orientado a que mujeres, niñas y personas vulnerables puedan caminar con mayor seguridad en las calles de Ecatepec. Además, detalló que los trabajos incluyen:
- Postes de 5 y 9 metros, algunos con doble luminaria
- Lámparas LED, de mayor potencia y menor consumo
- Refuerzo de postes de CFE
- Rehabilitación de banquetas dañadas o destruidas
Además, recordó que este año se invertirán 600 millones de pesos en 10 municipios que integran el Plan Oriente, con aportaciones equitativas entre federación, estado y municipios.
Finalmente, el director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, informó que los senderos estarán distribuidos en puntos estratégicos:
- Valle de Guadiana
- Muzquiz 1 y 2
- Valle de Jucar
- Lázaro Cárdenas
- Arcos 1 y 2
- Alfredo del Mazo
- Maravillas
- Pichardo Pagaza
- Valle de Sagitario
- Miguel Hidalgo (Jardines de Aragón 1)
- San Agustín y México (Jardines de Aragón 2)
- Albatros, Piedad y Zapotecas (Ciudad Azteca 3)
- Boulevard de los Guerreros (Ciudad Azteca)
- Cegor (Ciudad Azteca 2)
- Boulevard de los Teocallis (Citlaltepetl 1 y 2)
- Canal de la Draga / Río Neza (Sagitario 8)
- Circuito de Ciudad Cuauhtémoc