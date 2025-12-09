Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, presentó los avances obtenidos durante el 2025 del Plan Integral Oriente, con el cual se logró beneficiar a más de 10 millones de habitantes con más de mil obras en un año.

Azucena Cisneros destaca avances sin precedentes en Ecatepec

La presidenta municipal detalló que Ecatepec es el municipio más poblado del país con más de 1.6 millones de habitantes, por lo que el Plan Integral Oriente está mostrando resultados de manera eficiente a pocos meses de haber sido puesto en marcha.

“Es un Plan que está golpeando duro al abandono, a la desatención, a la indolencia y, en el caso de Ecatepec, estamos viendo que trabajando en forma conjunta, gobierno federal y municipios, con la misma visión, es posible dejar atrás toda esa apatía y recuperar la dignidad de las personas” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Asimismo, agregó que se ha logrado repavimentar 444 kilómetros de vialidades, llevar agua por la red a más de 300 mil familias, colocar 60 mil luminarias, reparar 31 mil baches y contar con maquinaria propia con más de 200 unidades.

Además, detalló que se están creando espacios educativos como el Cebetis; asimismo, se ha invertido en infraestructura hospitalaria con el Oncológico de Ecatepec.

Plan Oriente impulsa obras, seguridad y servicios para 1.6 millones de habitantes (Cortesía)

Por otra parte, Azucena Cisneros detalló que uno de los logros más importantes es su coordinación con la estrategia nacional de seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, aseguró que la estrategia, basada en el Mando Unificado, muestra resultados contundentes, pues por primera vez la Marina y la policía municipal operan como una sola fuerza, coordinada con inteligencia, proximidad social y el C7i funcionando 24/7.

Cisneros Coss explicó que la repavimentación ha sido posible gracias al tren de repavimentación que entregó el gobierno federal.

Con estas acciones, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso por seguir trabajando en obras que beneficien tanto a habitantes como a visitantes, con el objetivo de mejorar su movilidad, calidad de vida y seguridad en el municipio.