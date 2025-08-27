El cantante británico de 34 años de edad, Ed Sheeran está causando sensación debido al video de YouTube para su más reciente canción A Little More.

Luego de que Ed Sheeran grabó el video de YouTube para el acústico de A Little More en La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán, lo que hace que el sitio cultural se ponga en tendencia y sean varios los que se pregunten ¿cuánto cuesta tour?

Esto te costaría el tour a La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán, el escenario de Ed Sheeran en el cual grabó el video de YouTube para A Little More

La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán se pone de moda, tras haber sido escenario del cantautor Ed Sheeran en el cual grabó el video de YouTube para A Little More, por lo que si a ti también te llamó la atención para turistear, el precio del tour sería:

Precio del tour: Alrededor de entre los 7 mil pesos a los más de 10 mil pesos

El precio del tour La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán puede ser variable, pues este dependerá de lo que se incluya para disfrutar del sitio que fue escenario para el video en YouTube de la canción A Little More de Ed Sheeran.

¿Qué es La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán, el escenario de Ed Sheeran en el cual grabó el video de YouTube para A Little More?

El escenario de Ed Sheeran en el cual grabó el video de YouTube para A Little More ha causado sensación al ser La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán.

Ya que el sitio de La Cuadra San Cristóbal es una obra arquitectónica del siglo XX diseñada por el arquitecto mexicano Luis Barragán entre 1966 y 1968.

La Cuadra San Cristóbal fue un diseño de Luis Barragán que realizó tras encargo de Folke Egeström, un criador de caballos sangre pura.

El complejo de La Cuadra San Cristóbal se establece en un amurallado de 2.7 hectáreas donde hay establos, una residencia, y un gran patio con una fuente monumental.

La Cuadra San Cristóbal de Luis Barragán, el escenario de Ed Sheeran en el cual grabó el video de YouTube para A Little More está ubicado en la Avenida Juárez número 59 de la colonia Los Clubes, en la Ciudad López Mateos, en el Estado de México.