En el fraccionamiento City Esmeralda ubicado en Atizapán de Zaragoza se vivió un episodio de violencia. El condómino Gabriel Weber golpeó al administrador.

En la red social X circula el video que muestra a Gabriel Weber, golpeando al administrador de City Esmeralda, frente a sus compañeras de trabajo y vecinos entre los que se encontraba un menor de edad.

El condómino, ahora apodado ‘Lord City’, ingresó al área administrativa donde se encontraba en administrador, de nombre aún desconocido, a quien sorpresivamente atacó.

El enojado hombre ingresó a la zona y empujó al administrador mientras éste tenía los ojos puestos en la pantalla de su computadora.

Posteriormente, comenzó a empujarlo y hasta le propinó un golpe mientras le gritaba.

Aunque el administrador en ningún momento le respondió los golpes, ‘Lord City’ lo insultó y continuó gritándole.

A continuación el video de la agresión:

GOLPEA al administrador de City Esmeralda:



Es Gabriel Weber, vecino del condominio en @GobAtizapan. Así agredió al trabajador por no darle un cajón de estacionamiento, según vecinos.



Le tienen miedo por su agresividad y posar con armas de fuego (fotos👇🏻). pic.twitter.com/sF4B94JVjA — Antonio Nieto (@siete_letras) October 15, 2025

Gabriel Weber golpea a administrador de City Esmeralda por un cajón de estacionamiento

De acuerdo con testigos del ataque, que tuvo lugar en el fraccionamiento City Esmeralda ubicado en Lago Garda SN-1, Lago Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, éste inició por una molestia de Gabriel Weber.

Gabriel Weber se molestó porque no le fue asignado un cajón de estacionamiento .

Por lo que no tener donde estacionarse enfureció y fue a buscar al administrador, a quien agredió fisicamente.

Al momento de la agresión, según muestra el video, una compañera del administrador usó su teléfono celular para ponerse en contacto con las autoridades.

Hasta el momento se desconoce qué medidas se tomarán en contra del condómino.

Inevitablemente este episodio de violencia alertó a los vecinos, quienes se dijeron preocupados por la violencia que se ha vivido en fraccionamientos de alta plusvalía.

Algunos recordaron el caso del influencer El Wero Bisnero, quien mató a su vecina tras una acalorada discusión.