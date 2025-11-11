El Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) suspende sus operaciones por neblina hoy 11 de noviembre.

Debido a las condiciones climatológicas adversas que se presentan desde primera hora de hoy 11 de noviembre desde el AIFA han decidido suspender los vuelos.

Ante un denso banco de niebla que impide las operaciones de manera temporal de los vuelos del AIFA se ha pedido a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

La aerolínea Viva Aerobus avisó a través de sus redes sociales a sus pasajeros de la suspensión de sus operaciones debido a “condiciones climáticas adversas” en el AIFA.

Por lo que de manera temporal tanto los despegues y aterrizajes se han suspendido en el AIFA.

Es por ello que la aerolínea les pide a sus pasajeros revisar la información de su vuelo antes de salir de casa y extremar precauciones.

Además que desde temprana hora de hoy 11 de noviembre los bancos de niebla eran notorios en la zona, así como en la autopista México-Pachuca, la cuál es cercana al AIFA.

Así lo reportaron desde redes sociales con videos de conductores que circulaban por la autopista México-Pachuca donde se notaba el espeso banco de niebla a la distancia.

Tenemos banco de niebla en la México Pachuca a la altura del AIFA tomen precauciones pic.twitter.com/ytWYIf72XM — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) November 11, 2025

Mientras que para hoy 11 de noviembre las condiciones del clima continuarán con un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México y ambiente gélido con heladas al amanecer en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Incluso en el caso del centro de México se pronostican de 0 a 5 grados por lo que tanto el Estado de México como la Ciudad de México (CDMX), habrá bajas temperaturas para este 11 de noviembre, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).