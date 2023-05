Alejandra del Moral confesó ante un foto de Debates Ciudadanos MX, confesó cuáles son sus gustos culposos.

La candidata de la coalición Va por el Estado de México para las elecciones 2024 confesó que le gusta comer pozole y Maruchan.

Sin embargo, Alejandra del Moral aclaró que siente culpa cada vez que come estos alimentos a pesar de que le gustan mucho.

Alejandra del Moral participó en el Diálogo Ciudadano del pasado 4 de mayo, donde la cuestionaron sobre sus propuestas para el Estado de México que forman parte de su campaña rumbo a las elecciones 2024.

Sin embargo, los moderadores quisieron conocer algo más de la vida personal de la candidata y le preguntaron por sus gustos culposos.

Alejandra del Moral reconoció que tiene varios gustos culposos entre los que destacó los alimenticios pues reconoció que le gusta mucho el pozole y la sopa maruchan

Por otra parte, Alejandra del Moral admitió que le gusta la música de Banda aunque la considera otro de sus gustos culposos.

De acuerdo con Alejandra del Moral, prefiere la música de éste género cuando es romántica y se puede acompañar con un tequila.

Sin embargo, aclaró que no le gusta la música de Peso Pluma, quien ha saltado a la fama con el subgénero de banda de corridos tumbados.

De acuerdo con la candidata, la canción de “Ella baila sola” sí le gusta y “está buena”, pero reconoció que, aunque la pudieran linchar por decirlo, no le gusta la música de Hassan Emilio conocido como Peso Pluma.

“Gusto culposo la banda…no me gusta Peso Pluma caray, y aunque me linchen, me van a linchar. Esa de ‘Ella baila sola’ está buena, sí. Pero me gustan más estas como medio románticas con un buen tequila, ese es un gusto culposo”

Alejandra del Moral