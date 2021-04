El reportero Said Rodríguez fue detenido y esposado mientras intentaba entrar a un centro de vacunación en Tijuana

Un reportero fue detenido y esposado mientras estaba haciendo un enlace en vivo con un noticiero e intentaba entrar a un centro de vacunación contra el Covid-19, en Tijuana, Baja California.

La mañana de este 1 de abril, el reportero Said Rodríguez se encontraba realizando un enlace informando acerca de la poca afluencia de personas en un CBTIS y en la Plaza Monumental, dos de las sedes de vacunación en Tijuana.

Reportero dice que tiene autorización para entrar

En las imágenes se observa como el reportero estaba afuera de la Plaza Monumental. Al momento en que intenta ingresar, una mujer policía y un guardia de inspección de transito no lo dejaron pasar . Sin embargo, el periodista siguió intentando entrar y argumentó que tenía autorización

“Nosotros vamos a intentar entrar, vamos a intentar entrar, vean realmente nosotros pedimos autorización y bueno vean nadamas como es increíble lo que nos están haciendo acá (…) Me dieron acceso, pero lamentablemente no me dejaron entrar y me acaban de arrestar”

En Tijuana esposan Reportero y no le permiten Grabar Jornada vacunación. pic.twitter.com/9Wjn7UFH4c — Enrique Hdez (@enryhdez) — Enrique Hdez (@enryhdez) April 1, 2021

Reportero lamenta ser detenido

Mientras el reportero decía que tenía la autorización de acceso al centro de vacunación, el guardia de transito lo esposó. El periodista le dijo “a mí déjame en paz, por favor (…) tú no eres ni siquiera policía municipal”. Los hechos quedaron grabados y transmitidos en el noticiero en vivo.

Desde el estudio, la conductora del noticiero estaba preocupada y le decía “Said, me escuchas”, también le cuestionó si pidió previa autorización para entrar al centro de vacunación, el reportero respondió que tenía sí le autorizaron el acceso.

“Autorizaron el acceso, pero bueno, vean doble esposa, seguramente me van a llevar arrestado y tristemente es una situación”

Le piden disculpas a reportero y le dicen imprudente

Posteriormente, el reportero expresó que el secretario de Seguridad Pública de Tijuana le pidió disculpas, pero también señaló que él tuvo la culpa por “imprudente”, en una publicación en su cuenta de Twitter.