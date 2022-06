El gobernador de Zacatecas, David Monreal, dio positivo a Covid-19 el pasado fin de semana. Él mismo dio a conocer la noticia el lunes 20 de junio, a través de redes sociales:

¿Cuál es el estado de salud de David Monreal?, ¿qué pasará con sus compromisos como gobernador de Zacatecas? En sus cuentas de Twitter y Facebook, el funcionario respondió a estas preguntas.

A través de su perfil en Twitter, David Monreal señaló que tras dar positivo a Covid-19 este fin de semana, seguirá trabajando en confinamiento:

Minutos más tarde, David Monreal compartió un video en Facebook de casi 10 minutos, en el que dio más detalles de cómo habría ocurrido su contagio de Covid-19.

Así, indicó que previo a salir positivo a Covid-19, tres colaboradores que estuvieron de gira con él, habían confirmado su contagio:

“Derivado de que algunos compañeros del gabinete me habían estado acompañando en la gira y y tres de ellos, el compañero, el arquitecto Carillo, de Obras Públicas [...] me informó que había resultado positivo a la prueba; luego, eso fue el pasado fin de semana [...] me habló un día antes la compañera Susana, que no podía ir a la gira que teníamos allá en Jerez porque había salido positiva [...], luego la compañera Dulce”

David Monreal, gobernador de Zacatecas