La familia de David Gil Vidal confirmó que hay una persona detenida relacionada con la desaparición “y posible asesinato” del hombre de 48 años.

No obstante, señalaron que aún no han encontrado fisicamente a la persona desaparecida por lo que lo seguirán buscando

De acuerdo con medios de comunicación, la persona detenida es Linda Yazmín, quien confesó que citó a David Gil Vidal para robarle pero junto con otra persona armada lo terminaron matando y arrojaron a un río.

“Queremos confirmar la información compartida por las autoridades y algunos medios de información en los que se ha mencionado que hay una persona detenida por la desaparición y el posible asesinato de mi hermano. Desafortunadamente, debido a la naturaleza del caso, aún no hemos localizado físicamente a David, por lo que seguiremos con la búsqueda hasta que mi hermano regrese a casa y podamos concluir este proceso tan doloroso.” Guille Vidal. Hermano

David Gil Vidal: familia confirma apoyo del Gobierno de México

El activista político Guille Vidal, hermano de David Gil Vidal, dijo que el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, han apoyado a su familia.

No obstante, seguirán solicitando a las autoridades federales y del Estado de Michoacán que resuelvan el caso del hombre que despareció el 2 de julio en la localidad los Limones, del municipio de Los Reyes de Salgado.

Amigas y amigos, quiero agradecerles de parte de toda mi familia por el apoyo brindado durante las últimas semanas desde la desaparición de mi hermano David. De corazón, todas sus muestras de cariño nos han significado muchísimo en este proceso.



Queremos confirmar la… pic.twitter.com/BNVTcBj9SB — Guille Vidal (@eltemagv) August 12, 2025

David Gil Vidal: hermano reconoce crisis de desaparecidos

En un mensaje, el activo usuario de redes sociales Guille Vidal dijo que nadie merece experimentar la herida que significa la crisis de desaparecidos.

También señaló solidaridad para todas las familias que siguen buscando a sus seres queridos pues cada día miles de familias viven pensando en el paradero incierto de ellos.

Finalmente dijo que seguirán exigiendo a las autoridades de todos los niveles que regresen a casa todos los desaparecidos y que se erradiquen las causas que generan dichas tragedias.

David Gil Vidal: familia recibe apoyo de Ceci Flores

Ese mensaje coincide con el de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, mediante el cual a inicios de julio le dijo que no se detenga en exigir a las autoridades que atiendan el caso.

Además, le dijo que lo apoyarán en cualquier búsqueda colectiva que necesite, a pesar de que en el pasado como activista y como partidario de la Cuarta Transformación criticó a las madres buscadoras.

Guille Vidal también ha recibido otras criticas al considerarlo privilegiado al recibir el apoyo del gobierno de México, mientras otras familias tienen que investigar el paradero de sus desaparecidos por su cuenta.

Otros más señalaron que hasta este momento reconoce la crisis de desaparecidos y otros pidieron que deje de defender a Morena.