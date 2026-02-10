La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se prepara para una nueva etapa de reorganización interna de cara a la celebración de su XVII Congreso General, en un contexto marcado por la decisión del dirigente nacional Carlos Aceves del Olmo de no buscar la reelección al concluir su periodo actual.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Federación de Trabajadores de la Ciudad de México, Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto del Comité Nacional, calificó esta determinación como un paso relevante para garantizar la estabilidad y continuidad institucional de la organización sindical más grande del país.

CTM destaca la importancia de un relevo ordenado y constitucional

El dirigente subrayó que el anuncio responde a una visión estratégica que prioriza la unión interna y la necesidad de un proceso de renovación que se lleve a cabo con apego a los estatutos y a la normatividad que rige la vida interna de la CTM.

Salgado Delgado destacó que la central obrera atraviesa un momento clave de su historia, en el que se requiere un liderazgo capaz de articular consensos, fortalecer la cohesión entre distintas estructuras y responder a las demandas de millones de trabajadores afiliados en todo el país.

Fernando Salgado reconoce decisión de Carlos Aceves del Olmo de no reelección en la CTM (Cortesía)

Asimismo, afirmó que el objetivo es construir una Planilla de Unidad que refleje la pluralidad del sindicalismo cetemista, con representación equilibrada de sindicatos nacionales, federaciones estatales y organizaciones adheridas, como base para enfrentar los retos laborales actuales con solidez institucional.

Por otra parte, adelantó que la propuesta que se presentará ante el Congreso General estará orientada a ampliar la representación sindical, especialmente entre los trabajadores que hoy se encuentran en condiciones de informalidad, así como promover esquemas de contratación justa y segura.

Salgado Delgado señaló que uno de los ejes prioritarios será la capacitación y reconversión laboral, particularmente en sectores donde la automatización y el desarrollo tecnológico están transformando los procesos productivos, con el fin de evitar la exclusión laboral.

Entre los objetivos planteados también se encuentran el impulso a la reducción de la jornada laboral, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios y la construcción de condiciones que permitan mayor estabilidad en el empleo, a partir del diálogo entre trabajadores, empleadores y autoridades.

Finalmente, Salgado Delgado reiteró que la CTM mantendrá un papel activo en la transformación del mundo del trabajo, la innovación industrial y el desarrollo de los sectores productivos, con una visión orientada al futuro y al fortalecimiento de los derechos laborales en el siglo XXI.