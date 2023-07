Ante los niveles de inseguridad y violencia, un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Colima ha propuesto el Día Estatal de la Oración.

Se trata del diputado Crispín Guerra Cárdenas, quien pidió que su iniciativa se saque de la congeladora pues ya la presentó desde el 2022. El objetivo de sacar de la congeladora dicha iniciativa es para dictaminarla o finalmente desecharla.

Esta iniciativa propone establecer el 15 de de julio como Día Estatal de la Oración, misma que respaldan grupos religiosos de la entidad para que ese día se pida por la paz y seguridad.

México surreal: de los abrazos a las oraciones para combatir la inseguridad

A pesar del Estado laico, el diputado Crispín Guerra Cárdenas justifica que el 90 por ciento de los habitantes del estado “cree en dios” para referir que son católicos.

Crispín Guerra Cárdenas es un diputado crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha insistido en no cambiar la estrategia de “abrazos, no balazos” que se basa en no responder con violencia ante la violencia.

Colima, la ciudad más violenta del mundo por sexta ocasión

Colima se ha convertido a nivel mundial en la ciudad mas violenta del mundo por sexto año consecutivo, de acuerdo con el Rankig de las 50 ciudades mas violentas del mundo y es una de las 17 que se encuentran en nuestro país.

Colima, el sexto municipio con mayor percepción de inseguridad en México

Cabe recordar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y su Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) correspondiente al primer trimestre de 2023 y publicada el 19 de julio, Colima se encuentra entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad.

La ciudad de Colima se subió su percepción de inseguridad de 75.6 a 85.7 del cuatro trimestre de 2022 al primero de 2023, siendo el sexto municipio con mayor percepción de inseguridad en México .

Su segundo municipio considerada en la medición también incrementó y es Manzanillo, Colima, de 67.1 a 69.4 por ciento.

¿Quién es Crispín Guerra Cárdenas?

Crispín Guerra Cárdenas es un diputado panista que desde 2006 ha ingresado a la administración pública a nivel municipal y también se ha desempeñado como abogado. En otros momento se ha dedicado a la producción de radio y organización de eventos musicales.