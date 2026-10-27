Coca-Cola FEMSA reportó ingresos por 79 mil 718 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, un incremento de 10.9% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía también registró un crecimiento de 5.3% en su volumen consolidado, que alcanzó mil 89.8 millones de cajas unidad, así como avances en sus principales indicadores financieros.

De julio a septiembre, la embotelladora aumentó 14.5% su utilidad bruta, que llegó a 37 mil 82 millones de pesos, mientras que la utilidad operativa creció 15.4%, hasta 11 mil 874 millones de pesos. La compañía informó que su margen bruto se amplió 140 puntos base, a 46.5%, y el margen operativo avanzó 60 puntos base, para ubicarse en 14.9%.

Coca-Cola FEMSA incrementa su volumen de ventas y utilidad neta en el tercer trimestre

La utilidad neta mayoritaria de Coca-Cola FEMSA aumentó 5.5% en el tercer trimestre, al alcanzar 6 mil 223 millones de pesos. De acuerdo con el reporte financiero, este resultado estuvo impulsado por el crecimiento de la utilidad operativa, aunque parcialmente contrarrestado por una mayor tasa efectiva de impuestos y un incremento en el costo integral de financiamiento.

En los primeros nueve meses de 2026, la compañía acumuló ingresos por 227 mil 190 millones de pesos, un crecimiento de 6.2% frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso, el volumen consolidado avanzó 3.4%, hasta 3 mil 160 millones de cajas unidad; la utilidad bruta aumentó 9.8%, a 106 mil 374 millones de pesos, y la utilidad operativa creció 8%, para llegar a 31 mil 574 millones de pesos.

La utilidad neta mayoritaria acumulada entre enero y septiembre fue de 16 mil 784 millones de pesos, un incremento de 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa también señaló que, al excluir los efectos de conversión de moneda, el crecimiento de los ingresos trimestrales fue de 11.3%, mientras que en los primeros nueve meses alcanzó 10.4%.

Coca-Cola FEMSA registra resultados distintos en México, Centroamérica y Sudamérica

En la división de México y Centroamérica, el volumen creció 4.8% durante el tercer trimestre y los ingresos aumentaron 8.3%, hasta 45 mil 976 millones de pesos. La utilidad bruta avanzó 11.6%; sin embargo, la utilidad operativa disminuyó 3.1%, a 6 mil 574 millones de pesos, debido a mayores gastos de mercadotecnia, depreciación, mantenimiento y transporte.

Por su parte, Sudamérica registró un incremento de 6% en volumen, hasta 448.3 millones de cajas unidad, mientras que los ingresos crecieron 14.7%, para ubicarse en 33 mil 742 millones de pesos. La utilidad bruta avanzó 19.2% y la utilidad operativa aumentó 51.2%, hasta 5 mil 300 millones de pesos.

La empresa precisó que el resultado operativo de Sudamérica incluyó mil 55 millones de pesos por ingresos netos de recuperación de seguros en Brasil. En cuanto al volumen de ventas por país, Colombia reportó un crecimiento de 15.9% y Brasil de 3.9% durante el trimestre.

El director general de Coca-Cola FEMSA, Ian Craig, destacó el crecimiento del volumen en todas las operaciones y señaló que la compañía alcanzó un récord consolidado para un tercer trimestre. También mencionó avances en participación de mercado, una mejora secuencial en los resultados de México pese a un entorno de consumo complejo y un desempeño destacado en Sudamérica, con crecimiento de doble dígito en la utilidad operativa de Brasil y Colombia.

Como parte de sus acontecimientos recientes, Coca-Cola FEMSA informó que el 13 de octubre realizó el tercer pago de dividendos, por 0.241875 pesos por acción, con una distribución total en efectivo de 4 mil 65.1 millones de pesos. Además, reportó que obtuvo una calificación de 82 puntos sobre 100 en el CSA 2026 de S&P Global, 12 puntos más que dos años antes.