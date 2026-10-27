La creciente demanda de espacio fabril, impulsada por la relocalización de inversiones, ha puesto la conectividad perimetral de los complejos productivos en el centro de la agenda de competitividad de Coahuila. Hay una red de 25 parques y polígonos industriales en Torreón.

Entre ellos destacan desarrollos estratégicos como la Zona Industrial Ferropuertos y el Simsa Industrial Park. La calidad de los accesos logísticos es clave para soportar el tránsito constante de carga pesada hacia las rutas de exportación.

Ante este reto operativo, el empresario coahuilense Salomón Issa Tafich, destacado lagunero, ha puesto en marcha una estrategia de rehabilitación y mantenimiento correctivo de los accesos y calles que rodean los núcleos industriales del municipio.

El proyecto incluye pavimentación resistente para el transporte pesado, la modernización del alumbrado público con tecnología LED de bajo consumo y la construcción de banquetas y cruces seguros para el personal operativo.

La eficiencia de un complejo industrial no se limita a la nave de manufactura. La competitividad de la región se define en el entorno urbano que conecta las plantas con los ejes carreteros y ferroviarios. Tener pavimentos de alta especificación y accesos bien iluminados reduce los costos de mantenimiento en el transporte y elimina problemas en las cadenas de suministro. Salomón Issa Tafich, empresario coahuilense

Infraestructura para mejorar la conectividad logística

Estudios de ingeniería vial y logística industrial muestran que reparar las carpetas asfálticas y accesos reduce hasta en un 25 por ciento de los daños en las suspensiones y llantas del transporte de carga. También ayuda a que los tiempos de entrada, maniobra y salida de mercancías en las bahías de transferencia sean más rápidos.

Asimismo, el industrial coahuilense subrayó la importancia de balancear la fluidez logística con la protección de la fuerza de trabajo durante los horarios de relevo en las líneas de producción:

El tránsito de equipo pesado debe convivir en paz con la seguridad de los trabajadores. La habilitación de banquetas amplias, pasos peatonales protegidos y circuitos viales iluminados para los turnos nocturnos es indispensable para garantizar condiciones dignas a la base laboral lagunera. Salomón Issa Tafich, empresario coahuilense

Con esta intervención en la infraestructura urbana y logística, Salomón Issa Tafich y Grupo SIMSA fortalecen las condiciones de conectividad en Torreón. Esto refuerza la capacidad de la región para atraer y mantener proyectos de manufactura y distribución de primer nivel.