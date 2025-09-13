Durante su visita a San Luis Potosí como parte de su gira por su primer informe, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se destinarán recursos federales para saldar la deuda histórica con las y los maestros de telesecundaria de la entidad.

Sheinbaum reconoce el trabajo de Ricardo Gallardo

La mandataria reconoció el trabajo del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pues en diversas ocasiones el Gobierno del Estado asumió la parte de los pagos, a pesar de que la nómina magisterial corresponde al ámbito federal.

La presidenta de México felicitó al Gallardo por su trabajo en la entidad (Cortesía)

Asimismo, Sheinbaum explicó que estos fondos federales buscan reparar el daño causado a los docentes en administraciones pasadas, quienes les retuvieron aportaciones de jubilación, señalando la a la “herencia maldita”.

Finalmente, Gallardo Cardona refrendó su compromiso a trabajar junto con el Gobierno de México para garantizar certeza laboral, infraestructura y desarrollo social en beneficio de las y los ciudadanos.