El Gobierno del Pueblo en Tabasco ha implementado nuevas estrategias de seguridad para reafirmar la confianza con sus pobladores. Es por eso que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se han encargado de realizar acciones de proximidad social y vigilancia en Villahermosa.

Tabasqueños reconocen el compromiso de la SSPC

Los vecinos de la zona se han mostrado bastante felices de las nuevas estrategias implementadas por el SSPC, reconociendo el compromiso de las autoridades por mantener los recorridos constantes.

Gracias a las nuevas estrategias de seguridad, los ciudadanos se sienten en paz (Cortesía)

Rosario Quiroz Vite, deportista de Villahermosa, destacó que esta vigilancia ha generado que los ciudadanos se sientan más seguros. Asimismo, reconoció que en este Gobierno observa mayor vigilancia policiaca, asegurando que antes el pueblo tenía miedo de acercarse a la policía.

“Ahorita estamos viendo más recorridos, más patrullas, sabemos qué hace poco entregaron más equipo de vehículos para recorridos de los elementos de seguridad pública y eso es un punto a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, estamos viendo que el Gobernador Javier May si le está poniendo empeño a la seguridad, a que nosotros salgamos a las calles sintiéndonos libre con más confianza para hacer nuestras actividades” Rosario Quiroz Vite, deportista de Villahermosa

Por otra parte, la señora Hilda, vecina de la colonia Miguel Hidalgo, subrayó que la presencia de los elementos policiacos ha disminuido los homicidios.

“Vemos que pasa constantemente la patrulla. Nunca se había visto esto, ¡qué bueno que tomen esta clase de medidas, más que nada para la seguridad de los ciudadanos!" Señora Hilda, vecina de la zona

Con estas acciones, el Gobierno del Pueblo en Tabasco ha reafirmado su compromiso con los ciudadanos por mantener un entorno seguro dentro de la entidad en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.