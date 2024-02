Estalló el conflicto en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, pues habitantes de Chiapas bloquearon la ruta y exigieron la destitución de la alcaldesa Maruca Méndez.

Lo anterior fue reportado este jueves 15 de febrero, donde más de 500 pobladores de Chiapas instalaron al menos 4 bloqueos como forma de protesta para exigir el cumplimiento de distintas demandas.

Cabe destacar que esto ocurrió en medio del paro nacional emprendido por transportistas de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC).

Entonces, ¿qué pasó en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez? Te damos los detalles de las razones que motivaron a los habitantes chiapanecos a bloquear la ruta.

Más de 500 habitantes de Mitontic, Chiapas, instalaron un bloqueo en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para exigir la destitución de la presidenta municipal Maruca Méndez pic.twitter.com/Mie22yB2TX — Azucena Uresti (@azucenau) February 15, 2024

Pobladores de Chiapas exigen la destitución de la alcaldesa Maruca Méndez

Entre las demandas que exigieron los habitantes que iniciaron los bloqueos en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, destacó el reclamo para destituir a la actual alcaldesa de Mitontic, Maruca Méndez.

De acuerdo con los manifestantes, Maruca Méndez presuntamente ha desviado recursos públicos, además de que benefició a su esposo Fernando López López, quien es el líder municipal por usos y costumbres.

Como consecuencia, los inconformes también cerraron la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas, en tanto que desde la noche del miércoles 14 de febrero, cometieron algunos actos vandálicos.

Conviene resaltar que ésta no es la primera ocasión que los pobladores se muestran inconformes con la gestión de Maruca Méndez, pues desde enero, ya se habían pronunciado en su contra en frente de Palacio de Gobierno.

En esa ocasión, los residentes acusaron que la alcaldesa Maruca Méndez, desvió recursos del erario público que rondaron el monto de 6 millones de pesos.

Un grupo de pobladores del municipio de Mitontic ha intensificado sus protestas exigiendo la renuncia de la presidenta municipal, Maruca Méndez Mendez.



La situación ha escalado a niveles de violencia, con bloqueos en la carretera que conecta La Angostura con Chiapa de Corzo. pic.twitter.com/bxwucVt66X — Sie7e de Chiapas (@Sie7edeChiapas) February 15, 2024

Pobladores de Chiapas advierten que no levantarán bloqueo hasta que autoridades atiendan sus demandas

En tanto que uno de los habitantes, señaló para La Jornada, que los bloqueos en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, no será levantado hasta que haya una “respuesta favorable” por parte de las autoridades.

“Si no hay una respuesta favorable no sólo no nos vamos a retirar, sino que va a llegar más gente para reforzar el bloqueo en la carretera”, sostuvo uno de los manifestantes.

Además de buscar la destitución de Maruca Méndez, los habitantes del estado de Chiapas que frustraron la vialidad en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, también alzaron la voz para que las autoridades atiendan otras demandas.

Estas peticiones abarcan la instalación de un Concejo, así como el pago de los trabajadores del Ayuntamiento, los cuales según los inconformes, se han visto afectados por el presunto desvío de recursos.

Maruca Méndez, alcaldesa de Mitontic (Especial)

Inconformes ya habían secuestrado a los hijos de Maruca Méndez

Los bloqueos en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez no ha sido el único recursos utilizado por los habitantes de Mitontic, pues en agosto de 2023, pobladores “secuestraron” a los hijos de Maruca Méndez, así como a su tesorero Erasto Velazco.

El objetivo de esta retención, fue exigir la devolución de 5 millones de pesos, los cuales, de acuerdo con pobladores, habían sido extraídos por los funcionarios, pese a que estaban destinados para obras en la comunidad.

Tras permanecer 9 días retenidos, los hijos de la alcaldesa y el funcionario fueron liberados, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Chiapas, el cual adelantó 6 millones de pesos al presupuesto del municipio gobernado por Maruca Méndez.